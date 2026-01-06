Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный овсяноблин который не навредит фигуре: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
69
Для многих людей овсянка – это просто серая каша. Но такой питательный продукт можно приготовить действительно вкусно и, при этом, полезно. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления полезного овсяноблина с начинкой опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты 1 блинчик:

  • 4 ст.л. овсянки'
  • 2 ст.л. сметаны
  • 2 яйца \ 2-3 г разрыхлителя
  • 1ст.л какао
  • щепотка соли

Ингредиенты для начинки

  • 40 г сыра филадельфия (вкусно с шоколадом)
  • 7 г жидкого шоколада

Способ приготовления:

1. В чашу блендера выложить овсянку, сметану, яйца, какао, разрыхлитель, щепотку соли.

2. Все взбить 1-2 минуты.

3. Если сковородка антипригарная, масла не нужно. Вылить всю массу, поставить на огонь под крышкой на 4-5 минут.

4. Переложить и готовить еще 1-2 минуты с другой стороны

5. Начинки можно брать разные. Вкусно смазать шоколадным сыром филадельфия, выложить кусочки банана, и немного полить жидким шоколадом.

6. Накрыть второй половиной блина блина и подавать.

