Полезный овсяноблин который не навредит фигуре: как приготовить
Для многих людей овсянка – это просто серая каша. Но такой питательный продукт можно приготовить действительно вкусно и, при этом, полезно. Для этого воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления полезного овсяноблина с начинкой опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты 1 блинчик:
- 4 ст.л. овсянки'
- 2 ст.л. сметаны
- 2 яйца \ 2-3 г разрыхлителя
- 1ст.л какао
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки
- 40 г сыра филадельфия (вкусно с шоколадом)
- 7 г жидкого шоколада
Способ приготовления:
1. В чашу блендера выложить овсянку, сметану, яйца, какао, разрыхлитель, щепотку соли.
2. Все взбить 1-2 минуты.
3. Если сковородка антипригарная, масла не нужно. Вылить всю массу, поставить на огонь под крышкой на 4-5 минут.
4. Переложить и готовить еще 1-2 минуты с другой стороны
5. Начинки можно брать разные. Вкусно смазать шоколадным сыром филадельфия, выложить кусочки банана, и немного полить жидким шоколадом.
6. Накрыть второй половиной блина блина и подавать.
