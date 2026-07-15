Полезный паштет из куриной печени с яблоком, который повышает ферритин: делимся лучшим рецептом
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Куриный паштет – лучшая закуска для тех, кто хочет повысить уровень железа в крови. К тому же готовится паштет очень просто, нужно всего лишь запечь или обжарить печень, обязательно добавьте яблоко и морковь.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного паштета из куриной печени, с овощами и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- Куриная печень 500 г
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Яблоко 1 шт.
- Сливочное масло 80-100 г
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты нарезать, куриную печень, овощи и яблоко сразу выложить на сковороду. Обжарить вместе до готовности без добавления масла на среднем огне, можно добавить немного воды.
2. В конце посолить и поперчить.
3. Немного остудить и измельчить блендером до нежной консистенции (если в сковороде осталась вода, лучше ее слить, чтобы паштет не был слишком жидким).
4. Выложить паштет ровным слоем на пищевую пленку. Сверху выложить кусочки сливочного масла, скрутить в плотный рулет, края пленки хорошо зафиксировать и поставить в холодильник или в морозилку.
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