Печеночный паштет, чтобы поднять ферритин: делимся легким рецептом
Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусного и полезного паштета, а также салатов, закусок. Готовить его в духовке, а такж просто на сковороде. Для яркого вкуса добавить можно яблоки, морковь, чеснок, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.
Ингредиенты:
- Куриная печень 700 г
- Морковь 1 шт.
- Лук 1 шт.
- Яблоко 1 шт.
- Соль, чеснок, черный перец по вкусу
- Сливочное масло 50 г
Способ приготовления:
1. Печень промойте и обрежьте лишнее. К печени добавьте нарезанную морковь, лук, специи, сливочное масло и яблоко.
2. Отправляйте в разогретую духовку на 200С и готовим 20-30 минут.
Взбейте блендером, добавьте масло и паштет готов!
