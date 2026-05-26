Печеночный паштет, чтобы поднять ферритин: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Куриная печень – лучший продукт для приготовления вкусного и полезного паштета, а также салатов, закусок. Готовить его в духовке, а такж просто на сковороде. Для яркого вкуса добавить можно яблоки, морковь, чеснок, лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного паштета из куриной печени.

Ингредиенты: 

  • Куриная печень 700 г
  • Морковь 1 шт.
  • Лук 1 шт.
  • Яблоко 1 шт.
  • Соль, чеснок, черный перец по вкусу
  • Сливочное масло 50 г

Способ приготовления:

1. Печень промойте и обрежьте лишнее. К печени добавьте нарезанную морковь, лук, специи, сливочное масло и яблоко.

2. Отправляйте в разогретую духовку на 200С и готовим 20-30 минут.

Взбейте блендером, добавьте масло и паштет готов!

