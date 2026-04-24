Полезный печеночный рулет для праздничного стола: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
9
Печень – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок, рулетов. Еще из нее можно приготовить котлеты, отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного печеночного рулета, который будет идеальной закуской.

Ингредиенты:

Для коржа яичного нам нужно:

  • яйца 4 шт.
  • соль, специи
  • молоко 50 мл.

Сырная начинка:

  • яйца отварные 2 шт.
  • плавленый сыр 3 шт.
  • специи
  • майонез или крем сыр
  • чеснок

Печеночная начинка:

  • лук 1 шт.
  • морковь 1 шт.
  • печень 450 г.
  • сливочное масло 50 г.
  • специи

Способ приготовления:

1. Яичный корж: все взбиваем миксером, переливаем в форму застеленную пергаментом и выпекаем при температуре 180С 20-25 минут. Вынимаем и охлаждаем.

2. Начинка печеночная: тушим сначала лук и морковь, затем туда же добавляем печень предварительно промытую и почищенную. Готовим до готовности и перекладываем в миску. Добавляем сливочное масло и взбиваем блендером. Полностью охлаждаем.

3. На яичный корж выкладываем сначала творожную начинку, затем печеночную и очень плотно скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Сейчас мы готовим

Все рецепты