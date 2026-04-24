Полезный печеночный рулет для праздничного стола: делимся легким рецептом
Печень – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок, рулетов. Еще из нее можно приготовить котлеты, отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного печеночного рулета, который будет идеальной закуской.
Ингредиенты:
Для коржа яичного нам нужно:
- яйца 4 шт.
- соль, специи
- молоко 50 мл.
Сырная начинка:
- яйца отварные 2 шт.
- плавленый сыр 3 шт.
- специи
- майонез или крем сыр
- чеснок
Печеночная начинка:
- лук 1 шт.
- морковь 1 шт.
- печень 450 г.
- сливочное масло 50 г.
- специи
Способ приготовления:
1. Яичный корж: все взбиваем миксером, переливаем в форму застеленную пергаментом и выпекаем при температуре 180С 20-25 минут. Вынимаем и охлаждаем.
2. Начинка печеночная: тушим сначала лук и морковь, затем туда же добавляем печень предварительно промытую и почищенную. Готовим до готовности и перекладываем в миску. Добавляем сливочное масло и взбиваем блендером. Полностью охлаждаем.
3. На яичный корж выкладываем сначала творожную начинку, затем печеночную и очень плотно скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на несколько часов.
