Печень – идеальный продукт для приготовления вкусных салатов, намазок, закусок, рулетов. Еще из нее можно приготовить котлеты, отбивные.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного печеночного рулета, который будет идеальной закуской.

Ингредиенты:

Для коржа яичного нам нужно:

яйца 4 шт.

соль, специи

молоко 50 мл.

Сырная начинка:

яйца отварные 2 шт.

плавленый сыр 3 шт.

специи

майонез или крем сыр

чеснок

Печеночная начинка:

лук 1 шт.

морковь 1 шт.

печень 450 г.

сливочное масло 50 г.

специи

Способ приготовления:

1. Яичный корж: все взбиваем миксером, переливаем в форму застеленную пергаментом и выпекаем при температуре 180С 20-25 минут. Вынимаем и охлаждаем.

2. Начинка печеночная: тушим сначала лук и морковь, затем туда же добавляем печень предварительно промытую и почищенную. Готовим до готовности и перекладываем в миску. Добавляем сливочное масло и взбиваем блендером. Полностью охлаждаем.

3. На яичный корж выкладываем сначала творожную начинку, затем печеночную и очень плотно скручиваем в рулет. Заматываем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на несколько часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: