Полезный постный салат из свеклы, который понравится всем: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
609
Свекла – лучший овощ, в любой период, для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из него можно делать соусы.

Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и вкусного, а главное – постного салата из свеклы. 

Ингредиенты:

  • свекла 4 шт.
  • апельсин 2 шт.
  • лук фиолетовый 
  • листья салата 1 пучок
  • грецкие орехи
  • сыр тофу 
  • масло оливковое 
  • горчица 

Способ приготовления: 

1. Свеклу запеките, почистите, нарежьте кубиком. Апельсин порежьте на куски, орехи порубите.

2. Выложите на блюдо листья салата, сверху свеклу, апельсин, сыр, орехи и полейте заправкой из масла и горчицы. 

