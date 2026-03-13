Все рецепты
Полезный постный салат из свеклы, который понравится всем: делимся рецептом
Свекла – лучший овощ, в любой период, для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из него можно делать соусы.
Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и вкусного, а главное – постного салата из свеклы.
Ингредиенты:
- свекла 4 шт.
- апельсин 2 шт.
- лук фиолетовый
- листья салата 1 пучок
- грецкие орехи
- сыр тофу
- масло оливковое
- горчица
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, почистите, нарежьте кубиком. Апельсин порежьте на куски, орехи порубите.
2. Выложите на блюдо листья салата, сверху свеклу, апельсин, сыр, орехи и полейте заправкой из масла и горчицы.
