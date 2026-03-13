Свекла – лучший овощ, в любой период, для приготовления вкусных, полезных салатов и закусок. Еще из него можно делать соусы.

Редакция FoodOboz делится рецептом полезного и вкусного, а главное – постного салата из свеклы.

Ингредиенты:

свекла 4 шт.

апельсин 2 шт.

лук фиолетовый

листья салата 1 пучок

грецкие орехи

сыр тофу

масло оливковое

горчица

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите, нарежьте кубиком. Апельсин порежьте на куски, орехи порубите.

2. Выложите на блюдо листья салата, сверху свеклу, апельсин, сыр, орехи и полейте заправкой из масла и горчицы.

