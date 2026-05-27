Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок и голубцов. К тому же она хорошо сочетается со всеми овощами, луком, зеленью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.

Ингредиенты:

молодая капуста 250-300 г

огурцы 150 г

редиска 150 г

вареные яйца 4 шт (добавляем только белки)

зеленый лук, укроп

Соус:

желтки 4 шт

майонез по вкусу

французская горчица 1 ч.л

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы и редиску половинками, зелень и лук мелко.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: