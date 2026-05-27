Все рецепты
Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом
Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок и голубцов. К тому же она хорошо сочетается со всеми овощами, луком, зеленью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты.
Ингредиенты:
- молодая капуста 250-300 г
- огурцы 150 г
- редиска 150 г
- вареные яйца 4 шт (добавляем только белки)
- зеленый лук, укроп
Соус:
- желтки 4 шт
- майонез по вкусу
- французская горчица 1 ч.л
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, огурцы и редиску половинками, зелень и лук мелко.
2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: