Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
375
Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом

Молодая капуста – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок и голубцов. К тому же она хорошо сочетается со всеми овощами, луком, зеленью.

Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты. 

Ингредиенты:

  • молодая капуста 250-300 г
  • огурцы 150 г
  • редиска 150 г
  • вареные яйца 4 шт (добавляем только белки)
  • зеленый лук, укроп

Соус:

  • желтки 4 шт
  • майонез по вкусу
  • французская горчица 1 ч.л
  • соль, черный перец

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту, огурцы и редиску половинками, зелень и лук мелко.

Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом

2. Смешайте все для соуса и полейте салат, перемешайте.

Полезный салат из молодой капусты и огурцов: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты