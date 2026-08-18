Полезный салат из молодой капусты и огурцов: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
183
Рецепт салата из молодой капусты
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Салаты можно готовить из любой зелени, любых овощей, особенно просто и при этом легко и вкусно будет из молодой белокачанной капусты. Заправлять салаты можно сметаной, йогуртом, маслом.

Овощной салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из капусты, с очень вкусной заправкой. 

Ингредиенты:

  • капуста
  • огурцы
  • лук зеленый
  • вареные яйца
  • греческий йогурт 25 г
  • горчица 5 г
  • соль, зелень

Способ приготовления: 

1. Капусту нашинковать, посолить и слегка помять руками. Добавить огурец, зелень и нарезанный белок яйца.

Капуста для салата

2. Для заправки: смешать желток, йогурт, горчицу и соль.

Соус для блюда

Добавить в салат и перемешать!

Готовый салат

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