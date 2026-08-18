Салаты можно готовить из любой зелени, любых овощей, особенно просто и при этом легко и вкусно будет из молодой белокачанной капусты. Заправлять салаты можно сметаной, йогуртом, маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из капусты, с очень вкусной заправкой.

Ингредиенты:

капуста

огурцы

лук зеленый

вареные яйца

греческий йогурт 25 г

горчица 5 г

соль, зелень

Способ приготовления:

1. Капусту нашинковать, посолить и слегка помять руками. Добавить огурец, зелень и нарезанный белок яйца.

2. Для заправки: смешать желток, йогурт, горчицу и соль.

Добавить в салат и перемешать!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: