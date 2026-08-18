Полезный салат из молодой капусты и огурцов: рецепт блюда на каждый день
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Салаты можно готовить из любой зелени, любых овощей, особенно просто и при этом легко и вкусно будет из молодой белокачанной капусты. Заправлять салаты можно сметаной, йогуртом, маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из капусты, с очень вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- капуста
- огурцы
- лук зеленый
- вареные яйца
- греческий йогурт 25 г
- горчица 5 г
- соль, зелень
Способ приготовления:
1. Капусту нашинковать, посолить и слегка помять руками. Добавить огурец, зелень и нарезанный белок яйца.
2. Для заправки: смешать желток, йогурт, горчицу и соль.
Добавить в салат и перемешать!
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