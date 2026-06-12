Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание овощей для салатов. А также из молодой капусты получится очень нежные и вкусные голубцы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты.

Ингредиенты:

Молодая капуста 1 кг

Огурцы

Куриное филе 300-400 г

Консервированная кукуруза 1 банка

Зелень

Заправка:

Йогурт 1,8-3% 200-250 г

Горчица в зернах 3-4 ст. л.

Соль

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте мелко капусту, огурцы порежьте, филе отварите и также порежьте. Добавьте кукурузу и зелень.

2. Смешайте все для заправки. Перемешайте салат и перемешайте.

Подавать можно сразу!

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