Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке
1 минута
2,4 т.
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Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание овощей для салатов. А также из молодой капусты получится очень нежные и вкусные голубцы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты.
Ингредиенты:
- Молодая капуста 1 кг
- Огурцы
- Куриное филе 300-400 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Зелень
Заправка:
- Йогурт 1,8-3% 200-250 г
- Горчица в зернах 3-4 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте мелко капусту, огурцы порежьте, филе отварите и также порежьте. Добавьте кукурузу и зелень.
2. Смешайте все для заправки. Перемешайте салат и перемешайте.
Подавать можно сразу!
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