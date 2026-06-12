Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,4 т.
Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке
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Молодая капуста и огурцы – лучшее сочетание овощей для салатов. А также из молодой капусты получится очень нежные и вкусные голубцы.

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и полезного салата из свежей капусты. 

Ингредиенты:

  • Молодая капуста 1 кг
  • Огурцы 
  • Куриное филе 300-400 г
  • Консервированная кукуруза 1 банка
  • Зелень 

Заправка: 

  • Йогурт 1,8-3% 200-250 г
  • Горчица в зернах 3-4 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Нашинкуйте мелко капусту, огурцы порежьте, филе отварите и также порежьте. Добавьте кукурузу и зелень. 

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке

2. Смешайте все для заправки. Перемешайте салат и перемешайте.

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке

Подавать можно сразу!

Полезный салат из молодой капусты на каждый день: все дело в оригинальной заправке

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