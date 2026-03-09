Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, авокадо. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, крабовые палочки, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с вареным мясом.

Ингредиенты:

Отварная телятина

Черри (12 штук)

Банка консервированной кукурузы

1 авокадо

Зелень (кинза, зеленый лук)

Сухарики (по желанию)

Кунжут (немного поджарить на сухой сковородке)

Соус:

Соевый соус

Масло (у меня оливковое)

Лимон

Чайная ложка горчицы

Способ приготовления:

1. Нарежьте отваренную телятину(варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса). Добавьте нарезанные черри(у меня было 12 штук). Баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу или петрушку (если не любите, то добавьте зелень по вкусу).

2. Готовим заправку (соевый соус + масло + лимон + чайная ложка горчицы).

3. Хорошо размешиваем и заправляем салат. Также добавляем поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: