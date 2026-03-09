Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, авокадо. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, крабовые палочки, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с вареным мясом.
Ингредиенты:
- Отварная телятина
- Черри (12 штук)
- Банка консервированной кукурузы
- 1 авокадо
- Зелень (кинза, зеленый лук)
- Сухарики (по желанию)
- Кунжут (немного поджарить на сухой сковородке)
Соус:
- Соевый соус
- Масло (у меня оливковое)
- Лимон
- Чайная ложка горчицы
Способ приготовления:
1. Нарежьте отваренную телятину(варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса). Добавьте нарезанные черри(у меня было 12 штук). Баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу или петрушку (если не любите, то добавьте зелень по вкусу).
2. Готовим заправку (соевый соус + масло + лимон + чайная ложка горчицы).
3. Хорошо размешиваем и заправляем салат. Также добавляем поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: