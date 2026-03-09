Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
123
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых овощей, а также зелени, авокадо. Для более сытного варианта добавьте мясо, креветки, крабовые палочки, сыр.

Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из овощей, с вареным мясом. 

Ингредиенты: 

  • Отварная телятина 
  • Черри (12 штук)
  • Банка консервированной кукурузы
  • 1 авокадо
  • Зелень (кинза, зеленый лук)
  • Сухарики (по желанию)
  • Кунжут (немного поджарить на сухой сковородке)

Соус: 

  • Соевый соус
  • Масло (у меня оливковое)
  • Лимон
  • Чайная ложка горчицы

Способ приготовления: 

1. Нарежьте отваренную телятину(варим час/полтора в зависимости от жесткости мяса). Добавьте нарезанные черри(у меня было 12 штук). Баночку консервированной кукурузы. Одно нарезанное спелое авокадо и зеленый лук, кинзу или петрушку (если не любите, то добавьте зелень по вкусу).

Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут

2. Готовим заправку (соевый соус + масло + лимон + чайная ложка горчицы). 

Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут

3. Хорошо размешиваем и заправляем салат. Также добавляем поджаренный на сухой сковороде кунжут (жарим для того, чтобы он ярче раскрыл аромат и вкус).

Полезный салат из овощей, мяса и авокадо для перекуса: готовится блюдо 5 минут

