Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: самый простой рецепт блюда

Пекинская капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов и закусок. Еще из нее получатся очень вкусные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами и вареными яйцами. 

Ингредиенты: 

  • пекинская капуста – 150 г
  • огурец – 1 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • лук (красный) – 1/2 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • консервированный тунец – 1 б. (160 г)

Заправка:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • соевый соус – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску выложить порезанные: зеленую часть капусты полосками, огурец и помидоры – грубыми кусочками, лук – тонкими полукольцами.

2. Для заправки: перемешайте масло, горчицу, соевый соус и специи. 

3. Полейте овощи большей частью заправки, аккуратно перемешайте. Переложите салат на блюдо, сверху выложите нарезанные на четвертинки яйца и кусочки тунца, и полейте остатками заправки.

