Полезный салат из пекинской капусты на каждый день: самый простой рецепт блюда
Пекинская капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов и закусок. Еще из нее получатся очень вкусные голубцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 150 г
- огурец – 1 шт.
- помидор – 2 шт.
- лук (красный) – 1/2 шт.
- яйца – 3 шт.
- консервированный тунец – 1 б. (160 г)
Заправка:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- соевый соус – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску выложить порезанные: зеленую часть капусты полосками, огурец и помидоры – грубыми кусочками, лук – тонкими полукольцами.
2. Для заправки: перемешайте масло, горчицу, соевый соус и специи.
3. Полейте овощи большей частью заправки, аккуратно перемешайте. Переложите салат на блюдо, сверху выложите нарезанные на четвертинки яйца и кусочки тунца, и полейте остатками заправки.
