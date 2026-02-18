Пекинская капуста – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов и закусок. Еще из нее получатся очень вкусные голубцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из пекинской капусты, с помидорами и вареными яйцами.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 150 г

огурец – 1 шт.

помидор – 2 шт.

лук (красный) – 1/2 шт.

яйца – 3 шт.

консервированный тунец – 1 б. (160 г)

Заправка:

оливковое масло – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

соевый соус – 2-3 ст.л.

специи: соль, перец, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску выложить порезанные: зеленую часть капусты полосками, огурец и помидоры – грубыми кусочками, лук – тонкими полукольцами.

2. Для заправки: перемешайте масло, горчицу, соевый соус и специи.

3. Полейте овощи большей частью заправки, аккуратно перемешайте. Переложите салат на блюдо, сверху выложите нарезанные на четвертинки яйца и кусочки тунца, и полейте остатками заправки.

