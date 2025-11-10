Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для закусок, бутербродов, салатов. Еще ее можно солить самостоятельно, просто сделав вкусный маринад из воды, соли, специй.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и картофелем.

Ингредиенты:

сельдь 1 шт.

картофель отварной 2 шт.

огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)

синий лук 1 шт. маринованный

консервированный горошек 1 б.

горчица зернистая 2 ч.л

масло 3 ст. л

зелень

Способ приготовления:

1. Лук замаринуйте: одну луковицу нарежьте полукольцами, добавьте 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду. Оставьте на 30 минут мариноваться.

2. Порежьте сельдь, огурцы, картофель, добавьте лук, масло, специи, зелень, горошек, горчицу, перемешайте.

