Полезный салат из сельди на каждый день: делимся элементарным рецептом
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для закусок, бутербродов, салатов. Еще ее можно солить самостоятельно, просто сделав вкусный маринад из воды, соли, специй.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и картофелем.
Ингредиенты:
- сельдь 1 шт.
- картофель отварной 2 шт.
- огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
- синий лук 1 шт. маринованный
- консервированный горошек 1 б.
- горчица зернистая 2 ч.л
- масло 3 ст. л
- зелень
Способ приготовления:
1. Лук замаринуйте: одну луковицу нарежьте полукольцами, добавьте 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду. Оставьте на 30 минут мариноваться.
2. Порежьте сельдь, огурцы, картофель, добавьте лук, масло, специи, зелень, горошек, горчицу, перемешайте.
