Полезный салат из сельди на каждый день: делимся элементарным рецептом

Рецепт салата

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для закусок, бутербродов, салатов. Еще ее можно солить самостоятельно, просто сделав вкусный маринад из воды, соли, специй. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из сельди, с луком и картофелем.

Ингредиенты:

  • сельдь 1 шт.
  • картофель отварной 2 шт.
  • огурцы маринованные 5 шт. (маленьких)
  • синий лук 1 шт. маринованный
  • консервированный горошек 1 б.
  • горчица зернистая 2 ч.л
  • масло 3 ст. л
  • зелень 

Способ приготовления: 

1. Лук замаринуйте: одну луковицу нарежьте полукольцами, добавьте 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. уксуса, воду. Оставьте на 30 минут мариноваться.

2. Порежьте сельдь, огурцы, картофель, добавьте лук, масло, специи, зелень, горошек, горчицу, перемешайте.

