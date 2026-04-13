Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать закуски – просто замариновав сырую свеклу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и нута.

Ингредиенты:

свекла – 2-3 шт.

нут готовый – 130 г

зелень – по вкусу,

оливковое масло – 2-3 ст.л.

специи – по вкусу,

фета – 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и порезать кубиком, добавить нут и мелко порубленную зелень, специи, перемешать.

2. Выложить на тарелку, добавить кусочки феты и перемешайте.

