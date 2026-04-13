Полезный салат из свеклы и нута на каждый день: делимся рецептом
Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать закуски – просто замариновав сырую свеклу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и нута.
Ингредиенты:
- свекла – 2-3 шт.
- нут готовый – 130 г
- зелень – по вкусу,
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- специи – по вкусу,
- фета – 1/2 п.
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и порезать кубиком, добавить нут и мелко порубленную зелень, специи, перемешать.
2. Выложить на тарелку, добавить кусочки феты и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: