Полезный салат из свеклы и нута на каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Запеченная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок. Еще из свеклы можно сделать закуски – просто замариновав сырую свеклу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и нута. 

Ингредиенты: 

  • свекла – 2-3 шт.
  • нут готовый – 130 г
  • зелень – по вкусу,
  • оливковое масло – 2-3 ст.л.
  • специи – по вкусу,
  • фета – 1/2 п.

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварить и порезать кубиком, добавить нут и мелко порубленную зелень, специи, перемешать.

2. Выложить на тарелку, добавить кусочки феты и перемешайте.

