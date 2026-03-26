Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее и вкуснее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди.

Ингредиенты:

свекла запеченная или отварная 1 большая

сельдь 1 шт. (250-300 г)

лук 1 шт. небольшой

укроп пучок

масло

соль 2/3 ч.л. (солить по вкусу)

горчица в зернах 1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления:

1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Отставить на 5-7 минут.

2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить нарезанный мелко укроп, горошек консервированный.

3. Для заправки: смешайте масло, соль, горчицу в зернах и все перемешайте.

