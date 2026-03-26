Полезный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт салата

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных салатов и закусок. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше всего запекать, а не варить, так она будет намного полезнее и вкуснее.

Полезный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы и сельди. 

Ингредиенты:

  • свекла запеченная или отварная 1 большая
  • сельдь 1 шт. (250-300 г)
  • лук 1 шт. небольшой
  • укроп  пучок
  • масло
  • соль 2/3 ч.л. (солить по вкусу)
  • горчица в зернах  1 ч.л. (с горкой)

Способ приготовления: 

1. Лук нарезать перьями, переложить в миску, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Отставить на 5-7 минут.

Полезный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся легким рецептом

2. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарезать полосками. Переложить в тарелку и добавить нарезанный мелко укроп, горошек консервированный.

Полезный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся легким рецептом

3. Для заправки: смешайте масло, соль, горчицу в зернах и все перемешайте.

Полезный салат из свеклы и сельди на каждый день: делимся легким рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты