Полезный салат из свеклы, который обязательно нужно есть зимой: рецепт от нутрициолога
Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была по-настоящему сочной и вкусной, кулинары советуют ее готовить в духовке – запекать в фольге.
Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата, с черносливом и грецкими орехами.
Ингредиенты:
- Тертая свекла 2 шт. (средние)
- Чернослив 8 шт.
- Чеснок 3 зуб.
- Грецкий орех 30 г
- Крем-сыр Philadelphia
Способ приготовления:
1. Свеклу натереть, чернослив мелко нарезать, чеснок натереть, грецкий орех измельчить.
2. Все перемешать и заправить крем-сыром Philadelphia, добавить соль по вкусу.
