Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была по-настоящему сочной и вкусной, кулинары советуют ее готовить в духовке – запекать в фольге.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата, с черносливом и грецкими орехами.

Ингредиенты:

Тертая свекла 2 шт. (средние)

Чернослив 8 шт.

Чеснок 3 зуб.

Грецкий орех 30 г

Крем-сыр Philadelphia

Способ приготовления:

1. Свеклу натереть, чернослив мелко нарезать, чеснок натереть, грецкий орех измельчить.

2. Все перемешать и заправить крем-сыром Philadelphia, добавить соль по вкусу.

