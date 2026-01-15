Полезный салат из свеклы, который обязательно нужно есть зимой: рецепт от нутрициолога

Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных салатов и закусок. Для того, чтобы свекла была по-настоящему сочной и вкусной, кулинары советуют ее готовить в духовке – запекать в фольге.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата, с черносливом и грецкими орехами.

Ингредиенты:

  • Тертая свекла 2 шт. (средние)
  • Чернослив 8 шт.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Грецкий орех 30 г
  • Крем-сыр Philadelphia

Способ приготовления: 

1. Свеклу натереть, чернослив мелко нарезать, чеснок натереть, грецкий орех измельчить.

2. Все перемешать и заправить крем-сыром Philadelphia, добавить соль по вкусу.

