Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с горошком и луком.

Ингредиенты:

4 шт. средней отварной свеклы

1 банка консервированного горошка

небольшой пучок петрушки и также зеленого лука

1 зубчик чеснока

Заправка:

1 ст.л горчицы в зернах

2 ст.л соевого соуса

2 ст.л растительного масла

1 ст.л лимонного сока

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, натрите, добавьте зелень, лук, тертый чеснок, горошек.

2. Смешайте все для заправки.

3. Добавьте заправку в салат и перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: