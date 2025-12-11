Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с горошком и луком. 

Ингредиенты: 

  • 4 шт. средней отварной свеклы
  • 1 банка консервированного горошка
  • небольшой пучок петрушки и также зеленого лука
  • 1 зубчик чеснока

Заправка:

  • 1 ст.л горчицы в зернах
  • 2 ст.л соевого соуса
  • 2 ст.л растительного масла
  • 1 ст.л лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Отварите свеклу, натрите, добавьте зелень, лук, тертый чеснок, горошек. 

2. Смешайте все для заправки. 

3. Добавьте заправку в салат и перемешайте.

