Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусных салатов, а также закусок. Еще свеклу лучше всего не варить, а запекать, так она будет намного полезнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с горошком и луком.
Ингредиенты:
- 4 шт. средней отварной свеклы
- 1 банка консервированного горошка
- небольшой пучок петрушки и также зеленого лука
- 1 зубчик чеснока
Заправка:
- 1 ст.л горчицы в зернах
- 2 ст.л соевого соуса
- 2 ст.л растительного масла
- 1 ст.л лимонного сока
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, натрите, добавьте зелень, лук, тертый чеснок, горошек.
2. Смешайте все для заправки.
3. Добавьте заправку в салат и перемешайте.
