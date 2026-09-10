Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом
1 минута
1,0 т.
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Вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше запекать, а не варить, так она останется сладкой и вкусной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с йогуртом и чесноком.
Ингредиенты:
- Вареная свекла 2 шт.
- Вареные яйца 3 шт.
- Плавленый сырок 2 шт.
- Зелень
- Греческий йогурт
- Чеснок 2 зуб.
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, натрите. Добавьте тертый чеснок, тертый плавленный сыр, яйца, специи, зелень.
2. Перемешайте и подавайте.
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