Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,0 т.
Полезный салат из свеклы
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Вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше запекать, а не варить, так она останется сладкой и вкусной.

Вкусный свекольный салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с йогуртом и чесноком. 

Ингредиенты:

  • Вареная свекла 2 шт.
  • Вареные яйца 3 шт.
  • Плавленый сырок 2 шт.
  • Зелень
  • Греческий йогурт
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Отварите свеклу, натрите. Добавьте тертый чеснок, тертый плавленный сыр, яйца, специи, зелень.

Ингредиенты для салата

2. Перемешайте и подавайте.

Готовый салат

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