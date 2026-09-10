Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся легким рецептом

Вареная свекла – лучший овощ для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Стоит отметить, что свеклу для блюд лучше запекать, а не варить, так она останется сладкой и вкусной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с йогуртом и чесноком.

Ингредиенты:

Вареная свекла 2 шт.

Вареные яйца 3 шт.

Плавленый сырок 2 шт.

Зелень

Греческий йогурт

Чеснок 2 зуб.

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, натрите. Добавьте тертый чеснок, тертый плавленный сыр, яйца, специи, зелень.

2. Перемешайте и подавайте.

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