Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся простым рецепт блюда, которое понравится всем
Свекла – идеальный овощ для приготовления домашних, полезных салатов. Еще из нее можно делать закуски, например, свеклу по-корейски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с брынзой и горошком.
Ингредиенты:
- синий лук 1 шт.
- брынза, или фета 1 уп.
- зеленый горошек 1/2 банки
- соль, масло, уксус
- орешки для посыпки
Способ приготовления:
1. Отваренную или запеченную свеклу нарезаем мелким кубиком. Синий лук нарезаем кубиком, как можно мельче, и добавляем к свекле.
2. Брынзу нарезаем средним кубиком, и добавляем горошек.
3. Салат солим, добавляем немного масла и уксус, это уже по вкусу и хорошо перемешиваем. Измельчаем орешки, посыпаем сверху.
