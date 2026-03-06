Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся простым рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
456
Свекла – идеальный овощ для приготовления домашних, полезных салатов. Еще из нее можно делать закуски, например, свеклу по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с брынзой и горошком. 

Ингредиенты: 

  • синий лук 1 шт.
  • брынза, или фета 1 уп.
  • зеленый горошек 1/2 банки
  • соль, масло, уксус
  • орешки для посыпки

Способ приготовления:

1. Отваренную или запеченную свеклу нарезаем мелким кубиком. Синий лук нарезаем кубиком, как можно мельче, и добавляем к свекле.

2. Брынзу нарезаем средним кубиком, и добавляем горошек. 

3. Салат солим, добавляем немного масла и уксус, это уже по вкусу и хорошо перемешиваем. Измельчаем орешки, посыпаем сверху.

