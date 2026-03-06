Свекла – идеальный овощ для приготовления домашних, полезных салатов. Еще из нее можно делать закуски, например, свеклу по-корейски.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с брынзой и горошком.

Ингредиенты:

синий лук 1 шт.

брынза, или фета 1 уп.

зеленый горошек 1/2 банки

соль, масло, уксус

орешки для посыпки

Способ приготовления:

1. Отваренную или запеченную свеклу нарезаем мелким кубиком. Синий лук нарезаем кубиком, как можно мельче, и добавляем к свекле.

2. Брынзу нарезаем средним кубиком, и добавляем горошек.

3. Салат солим, добавляем немного масла и уксус, это уже по вкусу и хорошо перемешиваем. Измельчаем орешки, посыпаем сверху.

