Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и сытных салатов, а также закусок. Еще стоит отметить, что свеклу можно есть в сыром виде.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.

Ингредиенты:

шпинат

свекла

фета

грецкий орех

Для заправки:

оливковое масло

сок лимона

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, порежьте кубиком. Добавьте сыр и шпинат.

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

