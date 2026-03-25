Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом блюда, которое понравится всем
Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и сытных салатов, а также закусок. Еще стоит отметить, что свеклу можно есть в сыром виде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром.
Ингредиенты:
- шпинат
- свекла
- фета
- грецкий орех
Для заправки:
- оливковое масло
- сок лимона
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, порежьте кубиком. Добавьте сыр и шпинат.
2. Смешайте все для соуса и полейте салат.
