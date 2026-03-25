Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,8 т.
Рецепт салата

Свекла – лучший овощ для приготовления полезных и сытных салатов, а также закусок. Еще стоит отметить, что свеклу можно есть в сыром виде.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень полезного салата из свеклы, со шпинатом и сыром. 

Ингредиенты: 

  • шпинат
  • свекла
  • фета
  • грецкий орех

Для заправки:

  • оливковое масло
  • сок лимона
  • горчица в зернах

Способ приготовления: 

1. Запеките свеклу, порежьте кубиком. Добавьте сыр и шпинат.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

2. Смешайте все для соуса и полейте салат.

Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

