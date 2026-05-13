Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, первых блюд. Еще из свеклы можно приготовить даже выпечку и соусы.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, который понравится всем.

Ингредиенты:

свекла

масло

шпинат или руккола

сыр фета

кукуруза

лук

горчица в зернах

сок лимона

специи

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, почистите и порежьте, добавьте кукурузу, зелень, лук.

2. Смешайте сок лимона, горчицу, масло, полейте салат, добавьте сыр.

