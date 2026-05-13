Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся рецептом легкого блюда
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, первых блюд. Еще из свеклы можно приготовить даже выпечку и соусы.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из свеклы, который понравится всем.
Ингредиенты:
- свекла
- масло
- шпинат или руккола
- сыр фета
- кукуруза
- лук
- горчица в зернах
- сок лимона
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, почистите и порежьте, добавьте кукурузу, зелень, лук.
2. Смешайте сок лимона, горчицу, масло, полейте салат, добавьте сыр.
