Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым лучшим рецептом
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде, а также она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром.
Ингредиенты:
- свекла 2-3 шт.
- нут 130 г
- зелень по вкусу
- оливковое масло 2-3 ст. л.
- специи по вкусу
- фета 1/2 п.
Способ приготовления:
1. Нут залить водой на 5 см сверху и оставить на ночь. Утром воду слить, нут промыть, залить чистой водой и поставить вариться. Как закипит, снять пену, убавить огонь до слабого кипения и варить до мягкости и готовности (примерно 1,5 ч). Дать остыть.
2. Свеклу отварить, порежьте кубиком, добавьте нут, масло, зелень и перемешайте.
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