Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде, а также она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром.

Ингредиенты:

свекла 2-3 шт.

нут 130 г

зелень по вкусу

оливковое масло 2-3 ст. л.

специи по вкусу

фета 1/2 п.

Способ приготовления:

1. Нут залить водой на 5 см сверху и оставить на ночь. Утром воду слить, нут промыть, залить чистой водой и поставить вариться. Как закипит, снять пену, убавить огонь до слабого кипения и варить до мягкости и готовности (примерно 1,5 ч). Дать остыть.

2. Свеклу отварить, порежьте кубиком, добавьте нут, масло, зелень и перемешайте.

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