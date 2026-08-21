Полезный салат из свеклы на каждый день: делимся самым лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
408
Рецепт салата
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Свекла – лучший овощ для приготовления вкусных и легких салатов. Еще свеклу можно есть просто в сыром виде, а также она хорошо сочетается со всеми овощами, зеленью, сыром.

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного салата из свеклы, с сыром.

Ингредиенты: 

  • свекла  2-3 шт.
  • нут 130 г
  • зелень по вкусу
  • оливковое масло 2-3 ст. л.
  • специи по вкусу
  • фета 1/2 п.

Способ приготовления: 

1. Нут залить водой на 5 см сверху и оставить на ночь. Утром воду слить, нут промыть, залить чистой водой и поставить вариться. Как закипит, снять пену, убавить огонь до слабого кипения и варить до мягкости и готовности (примерно 1,5 ч). Дать остыть.

Ингредиенты для блюда

2. Свеклу отварить, порежьте кубиком, добавьте нут, масло, зелень и перемешайте.

Готовый салат

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