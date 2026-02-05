Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
975
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для сытного и полезного обеда, перекуса, ужина. Готовить такие блюда можно с разными овощами, а также свекла "дружит" с любой зеленью, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и салата из свеклы, с сыром и филе.

Ингредиенты:

  • Отварная свекла 200 г
  • Куриное филе (отварное) 100 г
  • Яйца вареные 2 шт.
  • Сыр "Фелата" или другой мягкий сыр 25 г
  • Зелень  по вкусу
  • Чеснок 1 зубчик
  • Соль по вкусу
  • Майонез для заправки
  • Грецкие орехи горсть

Способ приготовления:

1. Свеклу и вареные яйца натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте маленькими кубиками или разделите на волокна.

2. Сыр порежьте или раскрошите. Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс. Соедините все в миске, подсолите.

3. Заправьте майонезом и перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи и еще раз аккуратно перемешайте.

