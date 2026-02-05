Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: готовится блюдо 10 минут
Салаты из свеклы – лучшее блюдо для сытного и полезного обеда, перекуса, ужина. Готовить такие блюда можно с разными овощами, а также свекла "дружит" с любой зеленью, сырами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и салата из свеклы, с сыром и филе.
Ингредиенты:
- Отварная свекла 200 г
- Куриное филе (отварное) 100 г
- Яйца вареные 2 шт.
- Сыр "Фелата" или другой мягкий сыр 25 г
- Зелень по вкусу
- Чеснок 1 зубчик
- Соль по вкусу
- Майонез для заправки
- Грецкие орехи горсть
Способ приготовления:
1. Свеклу и вареные яйца натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте маленькими кубиками или разделите на волокна.
2. Сыр порежьте или раскрошите. Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс. Соедините все в миске, подсолите.
3. Заправьте майонезом и перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи и еще раз аккуратно перемешайте.
