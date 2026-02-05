Салаты из свеклы – лучшее блюдо для сытного и полезного обеда, перекуса, ужина. Готовить такие блюда можно с разными овощами, а также свекла "дружит" с любой зеленью, сырами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и салата из свеклы, с сыром и филе.

Ингредиенты:

Отварная свекла 200 г

Куриное филе (отварное) 100 г

Яйца вареные 2 шт.

Сыр "Фелата" или другой мягкий сыр 25 г

Зелень по вкусу

Чеснок 1 зубчик

Соль по вкусу

Майонез для заправки

Грецкие орехи горсть

Способ приготовления:

1. Свеклу и вареные яйца натрите на крупной терке. Куриное филе нарежьте маленькими кубиками или разделите на волокна.

2. Сыр порежьте или раскрошите. Мелко порубите зелень, чеснок пропустите через пресс. Соедините все в миске, подсолите.

3. Заправьте майонезом и перемешайте. Добавьте измельченные грецкие орехи и еще раз аккуратно перемешайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: