Салаты зимой можно готовить из любых овощей, но особенно полезно и вкусно будет – из свеклы и капусты, особенно квашеной. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, например, если добавить специи и масло, вы получите отличную закуску.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с орехами и сметаной.

Ингредиенты:

свекла запеченная

чеснок

орехи

сметана

специи

зелень

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу с чесноком, добавьте специи, сметану и перемешайте.

2. Перед подачей присыпьте салат зеленью и орехами.

