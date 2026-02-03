Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: рецепт блюда, который будут просить все
Салаты зимой можно готовить из любых овощей, но особенно полезно и вкусно будет – из свеклы и капусты, особенно квашеной. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, например, если добавить специи и масло, вы получите отличную закуску.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с орехами и сметаной.
Ингредиенты:
- свекла запеченная
- чеснок
- орехи
- сметана
- специи
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу с чесноком, добавьте специи, сметану и перемешайте.
2. Перед подачей присыпьте салат зеленью и орехами.
