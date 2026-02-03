Полезный салат из свеклы на каждый день: рецепт блюда, который будут просить все

Салаты зимой можно готовить из любых овощей, но особенно полезно и вкусно будет – из свеклы и капусты, особенно квашеной. Стоит отметить, что свеклу можно есть и в сыром виде, например, если добавить специи и масло, вы получите отличную закуску.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень полезного и вкусного салата из свеклы, с орехами и сметаной.

Ингредиенты:

  • свекла запеченная
  • чеснок
  • орехи
  • сметана
  • специи
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу с чесноком, добавьте специи, сметану и перемешайте. 

2. Перед подачей присыпьте салат зеленью и орехами. 

