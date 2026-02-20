Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт

Запеченная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Для того, чтобы свекла была сочной после запекания, ее нужно обязательно готовить в фольге.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами. 

Ингредиенты: 

  • свекла (вареная) – 350 г
  • яйца – 3 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • майонез – 2-3 ст.л.
  • специи: соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все составляющие на крупную терку.

2. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, перемешать.

3. Заправьте салат и перемешайте.

