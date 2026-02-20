Все рецепты
Полезный салат из свеклы на каждый день: самый простой рецепт
Запеченная свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Для того, чтобы свекла была сочной после запекания, ее нужно обязательно готовить в фольге.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы, с сыром и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- свекла (вареная) – 350 г
- яйца – 3 шт.
- сыр твердый – 100 г
- чеснок – 3 зуб.
- майонез – 2-3 ст.л.
- специи: соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу и яйца отварить и остудить. Потереть все составляющие на крупную терку.
2. В майонез выдавить чеснок, добавить специи, перемешать.
3. Заправьте салат и перемешайте.
