Полезный салат из свеклы, с сыром и зеленью: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
807
Рецепт салата

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать и добавлять в консервацию.

Видео дня
Салат из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из свеклы, с сыром, рукколой и горчицей.

Вкусный и легкий салат из свеклы

Ингредиенты:

  • руккола – 100 г
  • горчица в зернах – 1 ст. л.
  • свекла запеченная – 1-2 шт.
  • сыр Фета
  • масло оливковое
  • лук

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, порежьте кубиком вместе с сыром.

Ингредиенты для салата

2. Выложите на блюдо рукколу, лук порезанный кольцами, сверху свеклу, сыр, горчицу, полейте маслом и посыпьте специями.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощисалатпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты