Полезный салат из свеклы, с сыром и зеленью: рецепт блюда для ужина

Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать и добавлять в консервацию.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из свеклы, с сыром, рукколой и горчицей.

Ингредиенты:

руккола – 100 г

горчица в зернах – 1 ст. л.

свекла запеченная – 1-2 шт.

сыр Фета

масло оливковое

лук

Способ приготовления:

1. Запеките свеклу, порежьте кубиком вместе с сыром.

2. Выложите на блюдо рукколу, лук порезанный кольцами, сверху свеклу, сыр, горчицу, полейте маслом и посыпьте специями.

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