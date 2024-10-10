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Полезный салат из свеклы, с сыром и зеленью: рецепт блюда для ужина
Свекла – очень полезный и вкусный овощ, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, а также первых блюд. Еще ее можно мариновать и добавлять в консервацию.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого салата из свеклы, с сыром, рукколой и горчицей.
Ингредиенты:
- руккола – 100 г
- горчица в зернах – 1 ст. л.
- свекла запеченная – 1-2 шт.
- сыр Фета
- масло оливковое
- лук
Способ приготовления:
1. Запеките свеклу, порежьте кубиком вместе с сыром.
2. Выложите на блюдо рукколу, лук порезанный кольцами, сверху свеклу, сыр, горчицу, полейте маслом и посыпьте специями.
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