Полезный салат из запеченных овощей: делимся простым рецептом

Запеченные овощи – лучшая основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Для того, чтобы запеченные овощи были сочными, после запекания накройте их пленкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из запеченных овощей.

Ингредиенты:

Баклажан

Болгарский перец

Чеснок 3-4 зуб.

Петрушка

Вода 300 мл

Сахар 3 ст. л.

Соль 1 ст. л.

Перец горошком 3-5 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Масло 2 ст. л.

Уксус 2 ст. л.

Способ приготолвления:

1. Баклажаны нарезаем брусочками, перец – крупными кусочками, выкладываем на противень, поливаем маслом и запекаем при 200С 30-35 мин. Вынимаем из духовки, даем остыть.

2. Маринад: в воду добавляем сахар, соль, перец, лавровый лист, доводим до кипения, добавляем растительное масло и уксус, снимаем с огня. Даем маринаду остыть.

3. К овощам добавляем измельченный чеснок и петрушку, заливаем маринадом и даем постоять несколько часов.

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