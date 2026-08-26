Полезный салат из запеченных овощей: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
870
Рецепт салата из запеченных овощей
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Запеченные овощи – лучшая основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Для того, чтобы запеченные овощи были сочными, после запекания накройте их пленкой.

Салат из запеченных овощей

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из запеченных овощей. 

Ингредиенты: 

  • Баклажан
  • Болгарский перец
  • Чеснок 3-4 зуб. 
  • Петрушка
  • Вода 300 мл
  • Сахар 3 ст. л.
  • Соль 1 ст. л.
  • Перец горошком 3-5 шт.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Масло 2 ст. л.
  • Уксус 2 ст. л.

Способ приготолвления: 

1. Баклажаны нарезаем брусочками, перец – крупными кусочками, выкладываем на противень, поливаем маслом и запекаем при 200С 30-35 мин. Вынимаем из духовки, даем остыть. 

Овощи для блюда

2. Маринад: в воду добавляем сахар, соль, перец, лавровый лист, доводим до кипения, добавляем растительное масло и уксус, снимаем с огня. Даем маринаду остыть.

Маринад для овощей

3. К овощам добавляем измельченный чеснок и петрушку, заливаем маринадом и даем постоять несколько часов.

Готовые овощи

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыовощисалат
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты