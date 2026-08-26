Полезный салат из запеченных овощей: делимся простым рецептом
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Запеченные овощи – лучшая основа для приготовления вкусных салатов, закусок. Для того, чтобы запеченные овощи были сочными, после запекания накройте их пленкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного маринованного салата из запеченных овощей.
Ингредиенты:
- Баклажан
- Болгарский перец
- Чеснок 3-4 зуб.
- Петрушка
- Вода 300 мл
- Сахар 3 ст. л.
- Соль 1 ст. л.
- Перец горошком 3-5 шт.
- Лавровый лист 2 шт.
- Масло 2 ст. л.
- Уксус 2 ст. л.
Способ приготолвления:
1. Баклажаны нарезаем брусочками, перец – крупными кусочками, выкладываем на противень, поливаем маслом и запекаем при 200С 30-35 мин. Вынимаем из духовки, даем остыть.
2. Маринад: в воду добавляем сахар, соль, перец, лавровый лист, доводим до кипения, добавляем растительное масло и уксус, снимаем с огня. Даем маринаду остыть.
3. К овощам добавляем измельченный чеснок и петрушку, заливаем маринадом и даем постоять несколько часов.
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