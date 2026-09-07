Полезный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного блюда на любой случай

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
36
Рецепт салата из запеченных овощей
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Салаты можно готовить из разных овощей, которые вы любите, но вкуснее и полезнее всего будет – из свежих и запеченных овощей, а также зелени.

Запеченные овощи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченных кабачков и баклажанов. 

Ингредиенты: 

  • кабачки — 3 шт.
  • баклажаны – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • приправа к моркови по-корейски 
  • зелень

Для заправки:

  • растительное масло – 2 ст.л.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • чеснок – 3 зуб. 
  • сладкая паприка
  • чесночный перец

Способ приготовления: 

1. К натертой моркови добавить приправу для моркови по-корейски, аккуратно отжать, чтобы морковь немного размякла и пустила сок. 

Ингредиенты для блюда

2. Кабачки и баклажаны нарезать брусочками. Баклажаны посыпать солью, перемешать и отложить. Тем временем обжарить до золотистого цвета на растительном масле кабачки. Баклажаны обсушить бумажными полотенцами и также обжарить на растительном масле.

3. Для заправки: перемешать все ингредиенты.

Чем заправить салат

4. В миску выложить подготовленные овощи, добавить заправку, нарезанную зелень, перемешать и дать настояться 30 минут.

Готовый салат

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