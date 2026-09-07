Полезный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного блюда на любой случай

Салаты можно готовить из разных овощей, которые вы любите, но вкуснее и полезнее всего будет – из свежих и запеченных овощей, а также зелени.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченных кабачков и баклажанов.

Ингредиенты:

кабачки — 3 шт.

баклажаны – 3 шт.

морковь – 2 шт.

приправа к моркови по-корейски

зелень

Для заправки:

растительное масло – 2 ст.л.

соевый соус – 4 ст.л.

мед – 1 ч.л.

чеснок – 3 зуб.

сладкая паприка

чесночный перец

Способ приготовления:

1. К натертой моркови добавить приправу для моркови по-корейски, аккуратно отжать, чтобы морковь немного размякла и пустила сок.

2. Кабачки и баклажаны нарезать брусочками. Баклажаны посыпать солью, перемешать и отложить. Тем временем обжарить до золотистого цвета на растительном масле кабачки. Баклажаны обсушить бумажными полотенцами и также обжарить на растительном масле.

3. Для заправки: перемешать все ингредиенты.

4. В миску выложить подготовленные овощи, добавить заправку, нарезанную зелень, перемешать и дать настояться 30 минут.

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