Полезный салат из запеченных овощей: рецепт вкусного блюда на любой случай
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Салаты можно готовить из разных овощей, которые вы любите, но вкуснее и полезнее всего будет – из свежих и запеченных овощей, а также зелени.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из запеченных кабачков и баклажанов.
Ингредиенты:
- кабачки — 3 шт.
- баклажаны – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- приправа к моркови по-корейски
- зелень
Для заправки:
- растительное масло – 2 ст.л.
- соевый соус – 4 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- чеснок – 3 зуб.
- сладкая паприка
- чесночный перец
Способ приготовления:
1. К натертой моркови добавить приправу для моркови по-корейски, аккуратно отжать, чтобы морковь немного размякла и пустила сок.
2. Кабачки и баклажаны нарезать брусочками. Баклажаны посыпать солью, перемешать и отложить. Тем временем обжарить до золотистого цвета на растительном масле кабачки. Баклажаны обсушить бумажными полотенцами и также обжарить на растительном масле.
3. Для заправки: перемешать все ингредиенты.
4. В миску выложить подготовленные овощи, добавить заправку, нарезанную зелень, перемешать и дать настояться 30 минут.
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