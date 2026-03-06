Все рецепты
Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день
Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для яркого вкуса добавить можно рыбу, сыр, креветки, мясо, печень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с тунцем, картофелем и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- 1/2 пачки салата
- 1 небольшой картофель (отварить и поджарить на капле масла)
- 80 г тунца в собственном соку
- 1 средний помидор
- 1 отварное яйцо (или несколько перепелиных)
- 50 г оливок или маслин
- фиолетовый сладкий лук
Соус:
- 1 ст.л. масла
- по 1/2 ч.л. меда
- горчицы американской и дижонской
- 1 ч.л. лимонного сока
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Соус: смешайте все ингредиенты.
2. Выложите на блюдо зелень, сверху картофель, тунец, лук, яйца, оливки, лук.
3. Полейте салат соусом, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: