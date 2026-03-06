Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для яркого вкуса добавить можно рыбу, сыр, креветки, мясо, печень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с тунцем, картофелем и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

1/2 пачки салата

1 небольшой картофель (отварить и поджарить на капле масла)

80 г тунца в собственном соку

1 средний помидор

1 отварное яйцо (или несколько перепелиных)

50 г оливок или маслин

фиолетовый сладкий лук

Соус:

1 ст.л. масла

по 1/2 ч.л. меда

горчицы американской и дижонской

1 ч.л. лимонного сока

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Соус: смешайте все ингредиенты.

2. Выложите на блюдо зелень, сверху картофель, тунец, лук, яйца, оливки, лук.

3. Полейте салат соусом, перемешайте.

