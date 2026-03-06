Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3,3 т.
Рецепт салата

Домашние салаты можно готовить из любых овощей, зелени. А для яркого вкуса добавить можно рыбу, сыр, креветки, мясо, печень.

Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из зелени, с тунцем, картофелем и вкусной заправкой. 

Ингредиенты:

  • 1/2 пачки салата
  • 1 небольшой картофель (отварить и поджарить на капле масла)
  • 80 г тунца в собственном соку
  • 1 средний помидор
  • 1 отварное яйцо (или несколько перепелиных)
  • 50 г оливок или маслин
  • фиолетовый сладкий лук

Соус: 

  • 1 ст.л. масла
  • по 1/2 ч.л. меда
  • горчицы американской и дижонской
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Соус: смешайте все ингредиенты.

Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

2. Выложите на блюдо зелень, сверху картофель, тунец, лук, яйца, оливки, лук.

Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

3. Полейте салат соусом, перемешайте.

Полезный салат, от которого худеют: делимся рецептом блюда, которое хочется есть каждый день

