Полезный салат "Щетка" из свеклы, моркови и яблока: рецепт блюда, которое понравится всем

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Овощные салаты – лучшее блюдо для обеда и ужина, или просто перекуса. Готовить салаты можно из любых овоще, а также зелени. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, специи, горчицу. И заправлять блюда лучше всего не майонезом, а маслом, и лучше – оливковым. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Щетка" из овощей, с яблоком и вкусной заправкой. 

Ингредиенты: 

  • Морковь 1 шт
  • Свекла (свежая) 1 шт
  • Капуста 200 г
  • Яблоко 1 шт
  • Зелень
  • Чеснок 1-2 зуб. 
  • Горчица в зернах 1 ст.л.
  • Лимонный сок 1 ст. л.
  • Кориандр 1 ч. л.
  • Масло не рафинированное 2 ст. л.
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Натрите все овощи, чеснок и яблоки.

2. Добавьте масло, сок лимона, зелень, специи, горчицу и перемешайте.

