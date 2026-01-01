Все рецепты
Полезный салат "Щетка" из свеклы, моркови и яблока: рецепт блюда, которое понравится всем
Овощные салаты – лучшее блюдо для обеда и ужина, или просто перекуса. Готовить салаты можно из любых овоще, а также зелени. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, специи, горчицу. И заправлять блюда лучше всего не майонезом, а маслом, и лучше – оливковым.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Щетка" из овощей, с яблоком и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Морковь 1 шт
- Свекла (свежая) 1 шт
- Капуста 200 г
- Яблоко 1 шт
- Зелень
- Чеснок 1-2 зуб.
- Горчица в зернах 1 ст.л.
- Лимонный сок 1 ст. л.
- Кориандр 1 ч. л.
- Масло не рафинированное 2 ст. л.
- Соль
Способ приготовления:
1. Натрите все овощи, чеснок и яблоки.
2. Добавьте масло, сок лимона, зелень, специи, горчицу и перемешайте.
