Овощные салаты – лучшее блюдо для обеда и ужина, или просто перекуса. Готовить салаты можно из любых овоще, а также зелени. Для яркого вкуса добавляйте тертый чеснок, специи, горчицу. И заправлять блюда лучше всего не майонезом, а маслом, и лучше – оливковым.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата "Щетка" из овощей, с яблоком и вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Морковь 1 шт

Свекла (свежая) 1 шт

Капуста 200 г

Яблоко 1 шт

Зелень

Чеснок 1-2 зуб.

Горчица в зернах 1 ст.л.

Лимонный сок 1 ст. л.

Кориандр 1 ч. л.

Масло не рафинированное 2 ст. л.

Соль

Способ приготовления:

1. Натрите все овощи, чеснок и яблоки.

2. Добавьте масло, сок лимона, зелень, специи, горчицу и перемешайте.

