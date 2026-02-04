Самый полезный согревающий суп из брокколи: рецепт лучшего зимнего блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
Один из самых вкусных, полезных овощей – брокколи. Готовить из него можно вкусные салаты, супы, закуски, соусы и даже хлеб. Еще его можно очень вкусно запечь в духовке со специями и сыром.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного супа из брокколи, со сливками. 

Ингредиенты (на 3-4 порции)

  • Брокколи — 400-500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Картофель — 1 средняя (для густоты, можно без нее)
  • Чеснок — 1 зубчик (по желанию)
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Вода или овощной бульон — 700 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Греческий йогурт или нежирные сливки (10%) — 2–3 ст. ложки

Способ приготовления: 

1. Нарежь лук, морковь, картофель кубиками, брокколи разбери на соцветия. В кастрюле с толстым дном разогрей масло, добавь лук, морковь и чеснок — тушите 5 минут до мягкости.

2. Добавь брокколи и картофель. Залей горячей водой или бульоном, чтобы покрывало овощи. Готовь на слабом огне 15-20 минут, пока овощи станут мягкими.

3. Перебей все блендером до однородной кремовой текстуры. Если густо — добавь немного бульона и добавьте сливки. 

Можно украсить семечками, каплями масла или гренками из цельнозернового хлеба!

