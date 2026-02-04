Один из самых вкусных, полезных овощей – брокколи. Готовить из него можно вкусные салаты, супы, закуски, соусы и даже хлеб. Еще его можно очень вкусно запечь в духовке со специями и сыром.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом очень вкусного супа из брокколи, со сливками.

Ингредиенты (на 3-4 порции)

Брокколи — 400-500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Картофель — 1 средняя (для густоты, можно без нее)

Чеснок — 1 зубчик (по желанию)

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Вода или овощной бульон — 700 мл

Соль, перец — по вкусу

Греческий йогурт или нежирные сливки (10%) — 2–3 ст. ложки

Способ приготовления:

1. Нарежь лук, морковь, картофель кубиками, брокколи разбери на соцветия. В кастрюле с толстым дном разогрей масло, добавь лук, морковь и чеснок — тушите 5 минут до мягкости.

2. Добавь брокколи и картофель. Залей горячей водой или бульоном, чтобы покрывало овощи. Готовь на слабом огне 15-20 минут, пока овощи станут мягкими.

3. Перебей все блендером до однородной кремовой текстуры. Если густо — добавь немного бульона и добавьте сливки.

Можно украсить семечками, каплями масла или гренками из цельнозернового хлеба!

