Полезный весенний салат для стройной фигуры из двух ингредиентов: готовится 3 минуты

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих, сочных, ароматных овощей, зелени. А вкусную заправку для салатов можно готовить из масла, авокадо, сметаны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного салата из молодой капусты и огурцов.

Ингредиенты: 

  • половина молодой капусты
  • огурец

Для заправки:

  • авокадо
  • шпинат/рукола
  • 5-6 орешков
  • 2 ст.л оливкового масла
  • сок лимона
  • 1 ст.л пармезана
  • соль
  • 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте полукольцами.

2. Все ингредиенты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

3. Добавьте заправку к овощам и перемешайте.

