Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих, сочных, ароматных овощей, зелени. А вкусную заправку для салатов можно готовить из масла, авокадо, сметаны.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного салата из молодой капусты и огурцов.

Ингредиенты:

половина молодой капусты

огурец

Для заправки:

авокадо

шпинат/рукола

5-6 орешков

2 ст.л оливкового масла

сок лимона

1 ст.л пармезана

соль

30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления:

1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте полукольцами.

2. Все ингредиенты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.

3. Добавьте заправку к овощам и перемешайте.

