Все рецепты
Полезный весенний салат для стройной фигуры из двух ингредиентов: готовится 3 минуты
Весна – идеальное время для приготовления вкусных, полезных салатов из свежих, сочных, ароматных овощей, зелени. А вкусную заправку для салатов можно готовить из масла, авокадо, сметаны.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного овощного салата из молодой капусты и огурцов.
Ингредиенты:
- половина молодой капусты
- огурец
Для заправки:
- авокадо
- шпинат/рукола
- 5-6 орешков
- 2 ст.л оливкового масла
- сок лимона
- 1 ст.л пармезана
- соль
- 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)
Способ приготовления:
1. Нашинкуйте капусту, огурцы порежьте полукольцами.
2. Все ингредиенты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте до однородности.
3. Добавьте заправку к овощам и перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: