Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут
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Салат из молодой капусты может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять овощные салаты лучше всего маслом или сметаной, йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из капусты, огурцов и с вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- 1/2 зеленой капусты
- 1 огурец
- 4-5 зеленых луковиц
Заправка:
- 1/2 авокадо
- 20 г орехов (кешью, грецкие)
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст. л. пармезана
- 1/4 ч. л. соли
- горсть свежего базилика или петрушки
- горсть зеленого шпината
- 20 мл оливкового масла
- 50 мл воды
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи.
2. Заправка: все ингредиенты перебейте в блендере и полейте салат.
Подавайте сразу!
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