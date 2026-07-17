Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
6
Полезный 'зеленый' салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Салат из молодой капусты может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять овощные салаты лучше всего маслом или сметаной, йогуртом.

Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из капусты, огурцов и с вкусной заправкой. 

Ингредиенты:

  • 1/2 зеленой капусты
  • 1 огурец
  • 4-5 зеленых луковиц

Заправка: 

  • 1/2 авокадо
  • 20 г орехов (кешью, грецкие)
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст. л. пармезана
  • 1/4 ч. л. соли
  • горсть свежего базилика или петрушки
  • горсть зеленого шпината
  • 20 мл оливкового масла
  • 50 мл воды

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи.

Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут

2. Заправка: все ингредиенты перебейте в блендере и полейте салат.

Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут

Подавайте сразу!

Полезный "зеленый" салат, от которого похудеют: легкий рецепт блюда за 5 минут

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатпродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты