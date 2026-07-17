Салат из молодой капусты может быть идеальным блюдом для обеда и ужина. Заправлять овощные салаты лучше всего маслом или сметаной, йогуртом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из капусты, огурцов и с вкусной заправкой.

Ингредиенты:

1/2 зеленой капусты

1 огурец

4-5 зеленых луковиц

Заправка:

1/2 авокадо

20 г орехов (кешью, грецкие)

1 зубчик чеснока

1 ст. л. пармезана

1/4 ч. л. соли

горсть свежего базилика или петрушки

горсть зеленого шпината

20 мл оливкового масла

50 мл воды

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи.

2. Заправка: все ингредиенты перебейте в блендере и полейте салат.

Подавайте сразу!

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