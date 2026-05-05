Полезный "зеленый" салат от которого все худеют: есть можно каждый день
Молодая капуста и свежие огурцы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких салатов и закусок. А заправлять салаты лучше всего сметаной, маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты, с заправкой из авокадо.
Ингредиенты:
- половина молодой капусты
- огурец
Для заправки:
- авокадо
- шпинат/руккола
- 5-6 орешков
- 2 ст.л оливкового масла
- сок лимона
- 1 ст.л пармезана
- соль
- 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту и огурцы.
2. Все продукты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте.
3. Полейте салат и перемешайте.
