Молодая капуста и свежие огурцы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких салатов и закусок. А заправлять салаты лучше всего сметаной, маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты, с заправкой из авокадо.

Ингредиенты:

половина молодой капусты

огурец

Для заправки:

авокадо

шпинат/руккола

5-6 орешков

2 ст.л оливкового масла

сок лимона

1 ст.л пармезана

соль

30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту и огурцы.

2. Все продукты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте.

3. Полейте салат и перемешайте.

