Полезный "зеленый" салат от которого все худеют: есть можно каждый день

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
135
Молодая капуста и свежие огурцы – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных, легких салатов и закусок. А заправлять салаты лучше всего сметаной, маслом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из молодой капусты, с заправкой из авокадо. 

Ингредиенты: 

  • половина молодой капусты
  • огурец

Для заправки:

  • авокадо
  • шпинат/руккола
  • 5-6 орешков
  • 2 ст.л оливкового масла
  • сок лимона
  • 1 ст.л пармезана
  • соль
  • 30-50 мл воды (можно больше если соус загустел)

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту и огурцы.

2. Все продукты для заправки переложите в чашу блендера, перебейте.

3. Полейте салат и перемешайте.

