Салаты из свеклы – лучший вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так в ней останется намного больше витаминов, а также она будет сочной и сладкой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы с сыром и шпинатом.

Ингредиенты:

шпинат

свекла

фета

грецкий орех

Для заправки:

оливковое масло

сок лимона

горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром. Добавьте шпинат и орехи.

2. Смешайте все для заправки и полейте салат.

