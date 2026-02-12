Все рецепты
Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом
Салаты из свеклы – лучший вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так в ней останется намного больше витаминов, а также она будет сочной и сладкой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы с сыром и шпинатом.
Ингредиенты:
- шпинат
- свекла
- фета
- грецкий орех
Для заправки:
- оливковое масло
- сок лимона
- горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром. Добавьте шпинат и орехи.
2. Смешайте все для заправки и полейте салат.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: