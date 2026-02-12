Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,9 т.
Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Салаты из свеклы – лучший вариант блюда для обеда, перекуса и ужина. Свеклу для блюда лучше всего не варить, а запекать, так в ней останется намного больше витаминов, а также она будет сочной и сладкой.

Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свеклы с сыром и шпинатом.

Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Ингредиенты:

  • шпинат
  • свекла
  • фета
  • грецкий орех

Для заправки:

  • оливковое масло
  • сок лимона
  • горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Свеклу запеките, порежьте кубиком вместе с сыром. Добавьте шпинат и орехи.

Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

2. Смешайте все для заправки и полейте салат.

Полезный зимний салат из свеклы, который можно есть каждый день: делимся рецептом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты