Куриные котлеты – одно из самых любимых блюд украинцев, ведь изделия готовятся быстро, подходят как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Их вкус легко разнообразить благодаря сочетанию с овощами и сыром, которые добавляют нежности и сочности. Это простой рецепт, который легко удастся даже тем, кто готовит нечасто.

Видео дня

Идея приготовления нежных и сочных котлет из куриного фарша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.

Ингредиенты (на 30 шт.):

куриный фарш – 700 г

лук – 0,5 шт.

морковь – 0,5 шт.

болгарский перец – 0,25 шт.

кабачок – 0,5 шт.

брокколи – 100 г

яйцо – 1 шт.

твердый сыр тертый – 50 г

сыр кубиками – 50 г (около 30 кубиков)

манка или панировочные сухари – 2 ст.л.

чеснок, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сначала все овощи нужно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

2. Далее смешайте их с куриным фаршем, добавьте яйцо, специи и тертый сыр – масса должна стать однородной.

3. Из полученной смеси сформируйте небольшие котлетки, внутрь каждой положите кубик сыра.

4. Заготовки обваляйте в сухарях или манке.

5. Жарьте котлеты на сковородке с разогретым маслом под крышкой до золотистой корочки или же запекайте в аэрогриле для более легкого варианта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: