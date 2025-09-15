Получатся очень сочными и нежными: с чем вкусно приготовить куриные котлеты
Куриные котлеты – одно из самых любимых блюд украинцев, ведь изделия готовятся быстро, подходят как для семейного обеда, так и для праздничного стола. Их вкус легко разнообразить благодаря сочетанию с овощами и сыром, которые добавляют нежности и сочности. Это простой рецепт, который легко удастся даже тем, кто готовит нечасто.
Идея приготовления нежных и сочных котлет из куриного фарша опубликована на странице фудблогера ptashka.oly в Instagram.
Ингредиенты (на 30 шт.):
- куриный фарш – 700 г
- лук – 0,5 шт.
- морковь – 0,5 шт.
- болгарский перец – 0,25 шт.
- кабачок – 0,5 шт.
- брокколи – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- твердый сыр тертый – 50 г
- сыр кубиками – 50 г (около 30 кубиков)
- манка или панировочные сухари – 2 ст.л.
- чеснок, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала все овощи нужно измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
2. Далее смешайте их с куриным фаршем, добавьте яйцо, специи и тертый сыр – масса должна стать однородной.
3. Из полученной смеси сформируйте небольшие котлетки, внутрь каждой положите кубик сыра.
4. Заготовки обваляйте в сухарях или манке.
5. Жарьте котлеты на сковородке с разогретым маслом под крышкой до золотистой корочки или же запекайте в аэрогриле для более легкого варианта.
