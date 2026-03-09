Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Постные драники с грибами на скорую руку: рецепт без яиц и сметаны

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
405
Для того, чтобы драники держали форму, совсем не обязательно добавлять яйца. Если воспользоваться следующим рецептом, блюдо можно будет есть даже в период поста. при этом, изделия получатся очень вкусными, сытными и золотистыми.

Идея приготовления вкусных драников без яиц и сметаны опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 10 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • грибы – 300 г
  • мука – 3 ст.л.
  • соль, перец – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Грибы нарезать мелкими кусочками.

2. Обжарить на сковородке.

3. Очистить картофель, лук и чеснок, измельчить все с помощью блендера или в мясорубке.

4. Добавить муку, соль, перец по вкусу, перемешать.

5. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

