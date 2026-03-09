Все рецепты
Постные драники с грибами на скорую руку: рецепт без яиц и сметаны
Для того, чтобы драники держали форму, совсем не обязательно добавлять яйца. Если воспользоваться следующим рецептом, блюдо можно будет есть даже в период поста. при этом, изделия получатся очень вкусными, сытными и золотистыми.
Идея приготовления вкусных драников без яиц и сметаны опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- грибы – 300 г
- мука – 3 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Грибы нарезать мелкими кусочками.
2. Обжарить на сковородке.
3. Очистить картофель, лук и чеснок, измельчить все с помощью блендера или в мясорубке.
4. Добавить муку, соль, перец по вкусу, перемешать.
5. Обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
