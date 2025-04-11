​Посудомоечная машина значительно облегчает процесс уборки на кухне, экономя время и усилия. Однако не все предметы кухонного обихода подходят для мойки в автоматическом режиме. Некоторые материалы могут повредиться под влиянием высоких температур и сильных струй воды, что сокращает их срок службы.

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Редакция FoodOboz расскажет об основных категориях посуды, которые не рекомендуется класть в посудомоечную машину. Чтобы сохранить качество и долговечность материала, эти вещи лучше мыть вручную.

Деревянные изделия

Деревянные ложки, разделочные доски и другие предметы из дерева чувствительны к влаге и высоким температурам. Во время мытья посудомоечной машины они могут разбухать, трескаться или деформироваться, что приводит к потере формы и функциональности. Рекомендуется мыть такие изделия вручную теплой водой с мягким моющим средством, а после мытья тщательно высушивать.

Чугунная посуда

Чугунные сковородки и кастрюли имеют специальное покрытие, обеспечивающее их антипригарные свойства и защиту от ржавчины. Мытье в посудомоечной машине может повредить это покрытие, что приводит к появлению ржавчины и снижению эффективности посуды. Оптимально очищать чугунную посуду вручную без использования агрессивных моющих средств, а после мытья смазывать поверхность тонким слоем масла для поддержания защитного покрытия.

Ножи

Высокие температуры и интенсивные струи воды в посудомоечной машине могут привести к затуплению лезвий ножей и повреждению их рукояток, особенно если они деревянные. Кроме того, контакт с другими предметами во время мойки может вызвать механические повреждения лезвий. Чтобы сохранить остроту и целостность ножей, рекомендуется мыть вручную, сразу высушивая после мытья.

Пластмассовая посуда

Не вся пластмассовая посуда подходит для мытья в посудомоечной машине. Высокие температуры могут привести к деформации или плавлению тонких пластиковых изделий. Перед мойкой пластиковой посуды в машине следует проверить наличие соответствующей маркировки, позволяющей такую ​​мойку. В случае отсутствия такой маркировки лучше мыть пластиковые изделия вручную.

Кристалл и тонкое стекло

Кристалл и тонкостенная стеклянная посуда являются хрупкими и чувствительными к перепадам температур. Мытье в посудомоечной машине может повлечь за собой появление трещин, помутнение или даже разбиение таких изделий. Рекомендуется мыть хрустальную и тонкую стеклянную посуду вручную, используя теплую воду и мягкие моющие средства.

Посуда с антипригарным покрытием

Сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием могут утратить свои свойства при регулярном мытье в посудомоечной машине. Химические вещества и высокие температуры могут повредить покрытие, приведя к прилипанию пищи во время приготовления. Чтобы сохранить антипригарные свойства, такую ​​посуду следует мыть вручную мягкой губкой без использования абразивных средств.

Алюминиевая и медная посуда

Алюминиевые и медные изделия могут окисляться и изменять цвет под влиянием моющих средств и высоких температур в посудомоечной машине. Это не только ухудшает внешний вид посуды, но может влиять на вкус пищи. Мойте такие изделия вручную, используя мягкие моющие средства и избегая абразивных материалов.

Нежный фарфор и посуда с декором

Тонкий фарфор и посуда с нанесенными вручную рисунками или позолотой могут повредиться во время мытья посудомоечной машины. Высокие температуры и химические вещества могут привести к выцветанию рисунков или отслоению декоративных элементов. Такую посуду лучше мыть вручную, осторожно очищая поверхность мягкой губкой.

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