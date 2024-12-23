Вместо обычных бутербродов с красной икрой можно приготовить изысканные брускетты. В основе – обычный багет и крем-сыр. Но наполнение может быть совершенно разнообразным. Например, выберите хамон и руколу или вяленые томаты.

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Идея приготовления брускет для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Всего несколько простых ингредиентов, и ваш праздничный стол станет гораздо "богаче".

Брускетты с хамоном:

Ингредиенты:

багет

сыр "Филадельфия"

рукола

хамон

бальзамический соус

Брускеттп с томатами

Ингредиенты:

багет

сыр "Филадельфия" с зеленью

вяленые томаты

рукола

Брускетта с креветками

Ингредиенты:

авокадо

сыр "Филадельфия"

креветки

соль, чеснок, перец

зелень

томаты черри

пармезан

Способ приготовления:

1. Для брускетты багет обжарить до золотистой корочки.

2. Для первого варианта смазать багет крем-сыром, выложить зелень, хамон и полить бальзамическим соусом.

3. Для второго варианта багет лучше смазать крем-сыром с зеленью, выложить вяленый томат и руколу.

4. Для третьего варианта в тарелке соединить спелое авокадо с крем-сыром, посолить, поперчить и размять до однородности.

5. Намазываем поджаренный багет, выкладываем зелень.

6. Креветки посолить, поперчить и обжарить на хорошо разогретой сковороде одну минутку с каждой стороны.

7. Выложить креветку на багет, добавить половинку томата черри и посыпать пармезаном.

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