Праздничные брускетты на Новый год вместо привычных бутербродов: как приготовить
Вместо обычных бутербродов с красной икрой можно приготовить изысканные брускетты. В основе – обычный багет и крем-сыр. Но наполнение может быть совершенно разнообразным. Например, выберите хамон и руколу или вяленые томаты.
Идея приготовления брускет для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Всего несколько простых ингредиентов, и ваш праздничный стол станет гораздо "богаче".
Брускетты с хамоном:
Ингредиенты:
- багет
- сыр "Филадельфия"
- рукола
- хамон
- бальзамический соус
Брускеттп с томатами
Ингредиенты:
- багет
- сыр "Филадельфия" с зеленью
- вяленые томаты
- рукола
Брускетта с креветками
Ингредиенты:
- авокадо
- сыр "Филадельфия"
- креветки
- соль, чеснок, перец
- зелень
- томаты черри
- пармезан
Способ приготовления:
1. Для брускетты багет обжарить до золотистой корочки.
2. Для первого варианта смазать багет крем-сыром, выложить зелень, хамон и полить бальзамическим соусом.
3. Для второго варианта багет лучше смазать крем-сыром с зеленью, выложить вяленый томат и руколу.
4. Для третьего варианта в тарелке соединить спелое авокадо с крем-сыром, посолить, поперчить и размять до однородности.
5. Намазываем поджаренный багет, выкладываем зелень.
6. Креветки посолить, поперчить и обжарить на хорошо разогретой сковороде одну минутку с каждой стороны.
7. Выложить креветку на багет, добавить половинку томата черри и посыпать пармезаном.
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