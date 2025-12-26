Сочетание свеклы и сельди часто можно встретить на праздничных столах. Но вместо того, чтобы делать разнообразные сложные салаты – приготовьте элементарные и очень вкусные бутерброды. Для этого понадобится максимум 15 минут.

Идея приготовления бутербродов со свеклой и сельдью опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

хлеб/багет

свекла – 1 шт. (большая)

чеснок – 1 зубчик

майонез

соль

филе сельди

синий лук

укроп

Способ приготовления:

1. Для начала хлеб или багет подсушиваем на сухой сковороде.

2. Далее к натертой свекле добавляем чеснок, соль и майонез, перемешиваем.

3. Теперь на багет выкладываем начинку, разравниваем.

4. Выкладываем шмточки сельди, сверху немного дижонской горчицы.

5. Украшаем зеленью и рядом выкладываем синий лук.

