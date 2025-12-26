Все рецепты
Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"
Сочетание свеклы и сельди часто можно встретить на праздничных столах. Но вместо того, чтобы делать разнообразные сложные салаты – приготовьте элементарные и очень вкусные бутерброды. Для этого понадобится максимум 15 минут.
Идея приготовления бутербродов со свеклой и сельдью опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- хлеб/багет
- свекла – 1 шт. (большая)
- чеснок – 1 зубчик
- майонез
- соль
- филе сельди
- синий лук
- укроп
Способ приготовления:
1. Для начала хлеб или багет подсушиваем на сухой сковороде.
2. Далее к натертой свекле добавляем чеснок, соль и майонез, перемешиваем.
3. Теперь на багет выкладываем начинку, разравниваем.
4. Выкладываем шмточки сельди, сверху немного дижонской горчицы.
5. Украшаем зеленью и рядом выкладываем синий лук.
