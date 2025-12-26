Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной 'Шубы'

Сочетание свеклы и сельди часто можно встретить на праздничных столах. Но вместо того, чтобы делать разнообразные сложные салаты – приготовьте элементарные и очень вкусные бутерброды. Для этого понадобится максимум 15 минут.

Идея приготовления бутербродов со свеклой и сельдью опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

Ингредиенты:

  • хлеб/багет
  • свекла – 1 шт. (большая)
  • чеснок – 1 зубчик
  • майонез
  • соль
  • филе сельди
  • синий лук
  • укроп

Способ приготовления:

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

1. Для начала хлеб или багет подсушиваем на сухой сковороде.

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

2. Далее к натертой свекле добавляем чеснок, соль и майонез, перемешиваем.

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

3. Теперь на багет выкладываем начинку, разравниваем.

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

4. Выкладываем шмточки сельди, сверху немного дижонской горчицы.

Праздничные бутерброды со свеклой и селедкой: готовятся проще привычной "Шубы"

5. Украшаем зеленью и рядом выкладываем синий лук.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты