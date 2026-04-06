Тарталетки – самая простая и быстрая закуска, которую можно готовить с разными начинками. Очень вкусно будет – с крабовыми палочками и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабово-сырной начинкой.

Ингредиенты:

тарталетки песочные 12 шт.

крабовые палочки 6 шт.

яйца вареные 2 шт.

майонез 50-80 г

соль и перец по вкусу

твердый сыр 50 г

икра красная

Способ приготовления:

1. Перебейте в блендере крабовые палочки, яйца, сыр, добавьте майонез.

2. Нафаршируйте тарталетки, сверху украсьте икрой.

