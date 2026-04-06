Праздничные тарталетки с крабовой начинкой: делимся рецептом очень вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
78
Тарталетки – самая простая и быстрая закуска, которую можно готовить с разными начинками. Очень вкусно будет – с крабовыми палочками и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабово-сырной начинкой. 

Ингредиенты:

  • тарталетки песочные 12 шт.
  • крабовые палочки 6 шт.
  • яйца вареные 2 шт.
  • майонез 50-80 г
  • соль и перец по вкусу
  • твердый сыр 50 г
  • икра красная

Способ приготовления: 

1. Перебейте в блендере крабовые палочки, яйца, сыр, добавьте майонез.

2. Нафаршируйте тарталетки, сверху украсьте икрой. 

