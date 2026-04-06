Праздничные тарталетки с крабовой начинкой: делимся рецептом очень вкусной закуски
Тарталетки – самая простая и быстрая закуска, которую можно готовить с разными начинками. Очень вкусно будет – с крабовыми палочками и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тарталеток с крабово-сырной начинкой.
Ингредиенты:
- тарталетки песочные 12 шт.
- крабовые палочки 6 шт.
- яйца вареные 2 шт.
- майонез 50-80 г
- соль и перец по вкусу
- твердый сыр 50 г
- икра красная
Способ приготовления:
1. Перебейте в блендере крабовые палочки, яйца, сыр, добавьте майонез.
2. Нафаршируйте тарталетки, сверху украсьте икрой.
