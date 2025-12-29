Все рецепты
Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку
Любимые новогодние закуски – красная икра и рыба. Все эти компоненты можно совместить в изысканных тарталетках. Также будет вкусно, если добавить нарезанный огурец и зеленый лук. Вы получите вкусное блюдо всего за несколько минут.
Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- икра
- тарталетки песочные
- огурец – 1 шт.
- рыба красная – 200 г
- зеленый лук – 1 шт.
- крем-сыр – 1 ст. л.
- намазка рыбная – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешать в тарелке нарезанную мелко красную рыбку.
2. Огурец нарезать кубиком.
3. Измельчить зеленый лук и крем-сыр.
4. Добавить намазку рыбную.
5. Начинить тарталетки и сверху выложить вкусную икру.
6. Дополнить это все листиком зелени.
