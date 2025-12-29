Любимые новогодние закуски – красная икра и рыба. Все эти компоненты можно совместить в изысканных тарталетках. Также будет вкусно, если добавить нарезанный огурец и зеленый лук. Вы получите вкусное блюдо всего за несколько минут.

Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

икра

тарталетки песочные

огурец – 1 шт.

рыба красная – 200 г

зеленый лук – 1 шт.

крем-сыр – 1 ст. л.

намазка рыбная – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешать в тарелке нарезанную мелко красную рыбку.

2. Огурец нарезать кубиком.

3. Измельчить зеленый лук и крем-сыр.

4. Добавить намазку рыбную.

5. Начинить тарталетки и сверху выложить вкусную икру.

6. Дополнить это все листиком зелени.

