Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
129
Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

Любимые новогодние закуски – красная икра и рыба. Все эти компоненты можно совместить в изысканных тарталетках. Также будет вкусно, если добавить нарезанный огурец и зеленый лук. Вы получите вкусное блюдо всего за несколько минут.

Идея приготовления праздничных тарталеток с красной рыбой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

Ингредиенты:

  • икра
  • тарталетки песочные
  • огурец – 1 шт.
  • рыба красная – 200 г
  • зеленый лук – 1 шт.
  • крем-сыр – 1 ст. л.
  • намазка рыбная – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

1. Смешать в тарелке нарезанную мелко красную рыбку.

2. Огурец нарезать кубиком.

Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

3. Измельчить зеленый лук и крем-сыр.

Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

4. Добавить намазку рыбную.

Праздничные тарталетки с красной рыбой и икрой на Новый год: вариант изысканной закуски на скорую руку

5. Начинить тарталетки и сверху выложить вкусную икру.

6. Дополнить это все листиком зелени.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты