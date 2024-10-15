Проще, чем хачапури: быстрые горячие бутерброды с творогом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с разными продуктами – сыр, колбаса, овощи, яйца, рыбные консервы.

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Сытные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с творогом и твердым сыром.

Рецепт бутербродов

Ингредиенты:

  • хлеб – 10 кусочков
  • сыр кисломолочный – 250 г
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана – 3-4 ст.л
  • твердый сыр – 120 г
  • соль, специи
  • петрушка

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, специями, сметаной, твердым сыром.

Начинка для бутербродов

2. Выложите эту смесь на хлеб, выложите все на противень.

Приготовление блюда

3. Запекайте в предварительно разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.

Готовые бутерброды

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