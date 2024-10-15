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Проще, чем хачапури: быстрые горячие бутерброды с творогом
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с разными продуктами – сыр, колбаса, овощи, яйца, рыбные консервы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с творогом и твердым сыром.
Ингредиенты:
- хлеб – 10 кусочков
- сыр кисломолочный – 250 г
- яйцо – 1 шт.
- сметана – 3-4 ст.л
- твердый сыр – 120 г
- соль, специи
- петрушка
Способ приготовления:
1. Смешайте творог с яйцом, специями, сметаной, твердым сыром.
2. Выложите эту смесь на хлеб, выложите все на противень.
3. Запекайте в предварительно разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.
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