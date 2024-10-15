Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного и быстрого перекуса. Готовить их можно с разными продуктами – сыр, колбаса, овощи, яйца, рыбные консервы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов с творогом и твердым сыром.

Ингредиенты:

хлеб – 10 кусочков

сыр кисломолочный – 250 г

яйцо – 1 шт.

сметана – 3-4 ст.л

твердый сыр – 120 г

соль, специи

петрушка

Способ приготовления:

1. Смешайте творог с яйцом, специями, сметаной, твердым сыром.

2. Выложите эту смесь на хлеб, выложите все на противень.

3. Запекайте в предварительно разогретой до 180 С духовке 10-15 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: