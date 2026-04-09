Краффины — это популярный десерт, представляющий собой гибрид слоеного круассана и маффина. В последние годы он стал одной из самых востребованных альтернатив паски. Но, особенность выпечки в том, что готовится она очен просто, нужно всего лишь – сделать правильно тесто для него, а для яркого вкуса добавьте схофрукты (изюм, клюкву), орехи, шоколад, мак или цитрусовую цедру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и пышных пасхальных краффинов.

Ингредиенты:

молоко теплое 120 мл

дрожжи сухие 8 г или прессованные 21 г

яйца 2 шт. (если яйца не домашние, желтый цвет может дать 1/3 ч.л. куркумы) сахар 110 г

ванильный сахар 10 г

соль 1/3 ч.л.

сливочное масло 50 г

мука 450 г

Начинка:

сливочное масло 75-80 г

изюм (цукаты) 110 г

Способ приготовления:

1. В миску добавить яйца, соль, сахар, ванильный сахар и все смешать. Далее добавить сливочное масло растопленное, сухие дрожжи или прессованные и перемешать до растворения. Добавить молоко теплое и смешать, затем добавляем просеянную муку и вымешиваем сначала ложкой, затем руками на поверхности.

2. Эластичное тесто, которое не липнет к рукам, перекладываем в миску смазанную маслом, накрываем пищевой пленкой, полотенцем и отставляем в теплое место на 1-1,5 часа.

3. Тесто перекладываем на поверхность присыпанную мукой, растянуть руками, затем скалкой, чтобы толщина теста была 3-4 мм. Сверху смазать мягким сливочным маслом и посыпать изюмом с цукатами.

4. Тесто заверните в рулет, защипните края, острым ножом разрежьте на 2 части, но не до конца. Переложите на пергамент, сверху поставить разъемную форму, накрыть пищевой пленкой и оставить на 30-40 минут и после выпекайте при 170-180 С на 45-50 минут. Если верх подпекается очень, тогда накрыть фольгой.

