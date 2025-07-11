Печенье савоярди – основа не только для популярного "Тирамису", но еще из него получатся очень вкусные домашние конфеты и пирожные. Для яркого вкуса добавьте сгущенное молоко и орешки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных конфет-пирожных "Тирамису" из печенья савоярди и сгущенного молока.

Ингредиенты:

150 г печенья савоярди

100 г крем-сыра или сыра маскарпоне

60 мл эспрессо

30 мл ликера (по желанию)

какао для подачи⠀

Для крема:

75 г крем-сыра + 10 г сахарной пудры + 15 мл сливок 33%

Способ приготовления:

1. Печенье измельчаем в блендере.

2. Крем-сыр или сыр маскарпоне перемешиваем миксером, добавляем охлажденный кофе, ликер (по желанию) и перемешиваем до однородности. Добавляем крошку печенья и перемешиваем до однородной массы.

3. Формируем шарики и убираем в холодильник на 30-60 минут. После обваливаем в какао и подаем сразу или с шапочкой крема, для которого просто взбиваем все ингредиенты до загустения!

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