Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусной икры, а также салатов, закусок. Еще кабачки можно очень вкусно мариновать, тушить с овощами и мясом, жарить в кляре.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих кабачковых вафель с твердым сыром.

Ингредиенты:

500 г кабачка (2 небольших)

100 г твердого сыра

1 яйцо

5 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

1 ст.л. масла

1 зубчик чеснока или 1/3 ч.л. сухого чеснока

соль, перец, укроп, зеленый лук

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем на средней терке, солим 1/2 ч.л. и оставляем на 10 минут. Кабачок отжимаем от лишней влаги, добавляем яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешиваем и добавляем нарезанную зелень.

2. Разогрейте вафельницу, выложите 1 ст.л. теста и готовьте до золотистости. На счет времени выпекания – ориентируйтесь по вашей вафельнице.

3. Подаем вафли со сметанкой, приятного аппетита!

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