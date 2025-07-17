Проще, чем оладьи: вкусные вафли из кабачка с твердым сыром для перекуса
Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусной икры, а также салатов, закусок. Еще кабачки можно очень вкусно мариновать, тушить с овощами и мясом, жарить в кляре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, хрустящих кабачковых вафель с твердым сыром.
Ингредиенты:
- 500 г кабачка (2 небольших)
- 100 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 5 ст.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ст.л. масла
- 1 зубчик чеснока или 1/3 ч.л. сухого чеснока
- соль, перец, укроп, зеленый лук
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем на средней терке, солим 1/2 ч.л. и оставляем на 10 минут. Кабачок отжимаем от лишней влаги, добавляем яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешиваем и добавляем нарезанную зелень.
2. Разогрейте вафельницу, выложите 1 ст.л. теста и готовьте до золотистости. На счет времени выпекания – ориентируйтесь по вашей вафельнице.
3. Подаем вафли со сметанкой, приятного аппетита!
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