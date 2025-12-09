Слоеное тесто – очень удачная основа для приготовления вкусных десертов, слоек, а также "Наполеона", пиццы. Стоит отметить, что слоеное тесто можно очень легко приготовить в домашних условиях.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета "Наполеон" из слоеного теста, с вкусным кремом.

Ингредиенты:

слоеное тесто 500 г

масло сливочное 350 г

сгущенное молоко

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Слоеное тесто разрезать на ровные полоски 1 см. Выложите на пергамент и отправьте в духовку 220С на 5-7 минут до румяности.

2. Сливочное масло взбивайте миксером, затем добавьте сгущенное молоко. Для пикантности долейте ложку коньяка, перемешайте до однородного состояния.

3. Расстелите пищевую пленку, распределите слой крема. Накройте крем 5-6 готовыми полосками теста, сверху помажьте кремом. Так чередуйте слои до завершения продуктов, посыпьте миндальной стружкой.

4. Заверните торт в пленку, формируя рулет. Для пропитки поставьте в холодильник!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: