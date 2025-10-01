Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день

Свекла – очень ценный и полезный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Еще ее можно мариновать, консервировать, делать соусы. 

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком и лимонным соком. 

Ингредиенты: 

  • свекла 2 шт. среднего размера
  • чеснок 1 зубчик
  • масло 3 ст. л. (и еще немного для запекания свеклы)
  • лимонный сок 1,5 ст. л.
  • горчица 1 ч. л.
  • сахар 1 ч. л.
  • соль и перец по вкусу
  • смесь трав 1/3 ч. л. (можно заменить кориандром или хмели-сунели)

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите вместе с чесноком. 

2. Добавьте горчицу, специи, лимонный сок, масло и перемешайте, посыпьте орешками. 

