Свекла – очень ценный и полезный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Еще ее можно мариновать, консервировать, делать соусы.

Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком и лимонным соком.

Ингредиенты:

свекла 2 шт. среднего размера

чеснок 1 зубчик

масло 3 ст. л. (и еще немного для запекания свеклы)

лимонный сок 1,5 ст. л.

горчица 1 ч. л.

сахар 1 ч. л.

соль и перец по вкусу

смесь трав 1/3 ч. л. (можно заменить кориандром или хмели-сунели)

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите, натрите вместе с чесноком.

2. Добавьте горчицу, специи, лимонный сок, масло и перемешайте, посыпьте орешками.

