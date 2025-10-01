Видео дня
Проще, чем винегрет: вкусный салат из свеклы на каждый день
Свекла – очень ценный и полезный осенний овощ, который может быть основой для салатов, закусок. Еще ее можно мариновать, консервировать, делать соусы.
Редакция FoodOboz рецептом очень вкусного салата из свеклы, с чесноком и лимонным соком.
Ингредиенты:
- свекла 2 шт. среднего размера
- чеснок 1 зубчик
- масло 3 ст. л. (и еще немного для запекания свеклы)
- лимонный сок 1,5 ст. л.
- горчица 1 ч. л.
- сахар 1 ч. л.
- соль и перец по вкусу
- смесь трав 1/3 ч. л. (можно заменить кориандром или хмели-сунели)
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите, натрите вместе с чесноком.
2. Добавьте горчицу, специи, лимонный сок, масло и перемешайте, посыпьте орешками.
