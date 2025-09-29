Проще любого пирога: ароматные яблочные кольца в слоеном тесте за 20 минут
Слоеное тесто и яблоки – продукты, которые лучше всего "дружат". Из них можно сделать вкусные булочки, трубочки, пироги, запеканки. Стоит отметить, что вся выпечка из слоеного теста готовится очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоеных яблочных колец в сахаре.
Ингредиенты:
- Яблоки 2-3 шт.
- Слоеное тесто 300 г
- Яйцо 1 шт.
- Сахар 3 ст. л.
- Корица 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Яблоки разрежьте на кружочки, серединку убираем, образуя дырочку. Сахар соединяем с корицей, хорошо перемешиваем и погружаем туда яблоки. Хорошенько присыпьте с двух сторон.
2. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на тоненькие полоски.
3. После берем кружочек яблока и обматываем его в тесто. Выкладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем остатками сахара с корицей. И отправляем в духовку выпекаться при 180 градусов 20-25 минут.
Будет очень вкусно с чаем!
