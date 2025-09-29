Проще любого пирога: ароматные яблочные кольца в слоеном тесте за 20 минут

Ирина Мельниченко
Рецепт десерта

Слоеное тесто и яблоки – продукты, которые лучше всего "дружат". Из них можно сделать вкусные булочки, трубочки, пироги, запеканки. Стоит отметить, что вся выпечка из слоеного теста готовится очень быстро. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоеных яблочных колец в сахаре. 

Ингредиенты:

  • Яблоки 2-3 шт.
  • Слоеное тесто 300 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Сахар 3 ст. л.
  • Корица 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки разрежьте на кружочки, серединку убираем, образуя дырочку. Сахар соединяем с корицей, хорошо перемешиваем и погружаем туда яблоки. Хорошенько присыпьте с двух сторон.

2. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на тоненькие полоски.

3. После берем кружочек яблока и обматываем его в тесто.  Выкладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем остатками сахара с корицей. И отправляем в духовку выпекаться при 180 градусов 20-25 минут.

Будет очень вкусно с чаем! 

