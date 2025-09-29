Слоеное тесто и яблоки – продукты, которые лучше всего "дружат". Из них можно сделать вкусные булочки, трубочки, пироги, запеканки. Стоит отметить, что вся выпечка из слоеного теста готовится очень быстро.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоеных яблочных колец в сахаре.

Ингредиенты:

Яблоки 2-3 шт.

Слоеное тесто 300 г

Яйцо 1 шт.

Сахар 3 ст. л.

Корица 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Яблоки разрежьте на кружочки, серединку убираем, образуя дырочку. Сахар соединяем с корицей, хорошо перемешиваем и погружаем туда яблоки. Хорошенько присыпьте с двух сторон.

2. Слоеное тесто раскатайте в тонкий пласт и разрежьте на тоненькие полоски.

3. После берем кружочек яблока и обматываем его в тесто. Выкладываем на противень, смазываем взбитым яйцом и посыпаем остатками сахара с корицей. И отправляем в духовку выпекаться при 180 градусов 20-25 минут.

Будет очень вкусно с чаем!

