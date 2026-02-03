Если вы любите блины, есть отличный способ приготовить их еще вкуснее, например, добавить во внутрь желе, таким способ вы получите отличный десерт без выпечки. Важно при приготовлении – сделать тонкие, удачные блины, которые не будут рваться.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Битое стекло", которое очень просто и быстро готовятся.

Ингредиенты для блинов:

Молоко 2,5% 250 мл

Кипяток 100 мл

Яйца куриные 2 шт.

Мука пшеничная 130 г

Сахар 2 ст. л.

Масло подсолнечное рафинированное 30 мл

Ингредиенты для начинки:

Желатин 1 ч.л.

Вода 30 мл

Сметана 400 г

Сахарная пудра 100 г

Желе с разными вкусами 2 пачки

Способ приготовления:

1. Тесто: все ингредиенты взбивайте в блендере, а в конце вливайте кипяток и 30 мл масла.

2. Начинка: желатин предварительно заливаем водой и оставляем на 10 минут. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой, добавляем растопленный желатин и быстро выкладываем на блины.

3. В середину кладем желе полосками, скручиваем и ставим в холодильник до застывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: