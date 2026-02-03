Проще любого торта: вкусные блины "Битое стекло" для праздничного стола

Если вы любите блины, есть отличный способ приготовить их еще вкуснее, например, добавить во внутрь желе, таким способ вы получите отличный десерт без выпечки. Важно при приготовлении – сделать тонкие, удачные блины, которые не будут рваться.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов "Битое стекло", которое очень просто и быстро готовятся.

Ингредиенты для блинов:

  • Молоко 2,5% 250 мл
  • Кипяток 100 мл
  • Яйца куриные 2 шт.
  • Мука пшеничная 130 г
  • Сахар 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное 30 мл

Ингредиенты для начинки:

  • Желатин 1 ч.л.
  • Вода 30 мл
  • Сметана 400 г
  • Сахарная пудра 100 г
  • Желе с разными вкусами 2 пачки

Способ приготовления:

1. Тесто: все ингредиенты взбивайте в блендере, а в конце вливайте кипяток и 30 мл масла.

2. Начинка: желатин предварительно заливаем водой и оставляем на 10 минут. Сметану перемешиваем с сахарной пудрой, добавляем растопленный желатин и быстро выкладываем на блины.

3. В середину кладем желе полосками, скручиваем и ставим в холодильник до застывания.

