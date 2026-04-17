Проще любого торта: вкусный бисквитный рулет к чаю

Ирина Мельниченко
Проще любого торта: вкусный бисквитный рулет к чаю

Рулет с начинкой – идеальная альтернатива тортам и пирожным. Готовить основу для рулета лучше всего из бисквитного теста. А начинка может быть любой – крем, шоколад, ягоды, джем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета з бисквита, с вкусным ягодным джемом. 

Ингредиенты: 

  • яйца – 5 шт.
  • сахар – 120 г
  • ванильный сахар – 1 п.
  • мука – 100 г
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • молоко – 50 мл
  • масло – 2 ст.л.
  • варенье – 0,5 л.

Способ приготовления: 

1. Яйца взбить с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы (примерно 10 мин). Муку смешать с разрыхлителем и просеять к яичной массе. Слегка перемешать, добавить молоко и масло и аккуратно, чтобы масса не осела, перемешать до однородности.

2. Выложить на застеленный пергаментом противень и испечь в разогретой до 170 С духовке примерно 10-15 минут. 

3. Горячим достать, перевернуть, снять пергамент и смазать вареньем. Закрутить в рулет и дать настояться в холодильнике 1 час.

Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты