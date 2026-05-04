Финский блин – лучшая альтернатива сложным тортам. А готовится десерт элементарно, достаточно всего лишь – сделать удачное, легкое тесто. А для начинки идеально подойдет крем-сыр, творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина, с творожным кремом и ягодами.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

Для начинки:

300 г творога

3 ст.л сметаны

3-4 ст.л сахара

цедра лимона

250 г голубики

Способ приготовления:

1. Для теста: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко, муку, масло и перемешайте.

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

2. Крем: разомните творог, добавьте сахар, цедру, сметану, перебейте блендером.

3. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: