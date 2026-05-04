Проще любого торта: вкусный финский блин с творожным кремом и ягодами
Финский блин – лучшая альтернатива сложным тортам. А готовится десерт элементарно, достаточно всего лишь – сделать удачное, легкое тесто. А для начинки идеально подойдет крем-сыр, творог, ягоды.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина, с творожным кремом и ягодами.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- 300 г творога
- 3 ст.л сметаны
- 3-4 ст.л сахара
- цедра лимона
- 250 г голубики
Способ приготовления:
1. Для теста: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко, муку, масло и перемешайте.
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.
2. Крем: разомните творог, добавьте сахар, цедру, сметану, перебейте блендером.
3. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.
