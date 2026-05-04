Проще любого торта: вкусный финский блин с творожным кремом и ягодами

Ирина Мельниченко
Кулинария
Рецепт десерта

Финский блин – лучшая альтернатива сложным тортам. А готовится десерт элементарно, достаточно всего лишь – сделать удачное, легкое тесто. А для начинки идеально подойдет крем-сыр, творог, ягоды.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного финского блина, с творожным кремом и ягодами.

Ингредиенты: 

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

  • 300 г творога
  • 3 ст.л сметаны
  • 3-4 ст.л сахара
  • цедра лимона
  • 250 г голубики

Способ приготовления: 

1. Для теста: взбейте яйца с солью и сахаром, добавьте молоко, муку, масло и перемешайте.

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный пергамент.  Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть.

2. Крем: разомните творог, добавьте сахар, цедру, сметану, перебейте блендером. 

3. Смазываем блинчик кремом и добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике.

